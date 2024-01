Se le complica el Edomex a Marko

No sale de una cuando ya se metió en otra el dirigente del PAN, Marko Cortés. Todavía no supera el escándalo del pacto en Coahuila para repartirse cargos, y ya se le prendió una mecha en el Edomex. Ahí, el PRD se siente excluido en las negociaciones de la coalición, y le hicieron ver que si no van unidos se podría perder el corredor azul, pues la división serían un platillo de lujo para Morena. Y mañana vence el plazo para registrar coaliciones.

Solidaridad fue su sello

Toda la clase política y empresarial se unió a las condolencias por el deceso de Carlos Rojas, ex secretario de Desarrollo Social y creador del emblemático programa Solidaridad. Su viuda, la senadora Mónica Fernández, recibió infinitas muestras de cariño, y la Comisión permanente guardó un minuto de silencio.

Ex corcholatas la respaldan

Reaparecieron Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en un mitin de Morena. En el Monumento a la Revolución respaldaron a su abanderada presidencial, Claudia Sheinbaum, en su cierre de precampaña, y desde el presídium, le aplaudieron el discurso. También anduvieron por ahí Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

Debates del INE, obligatorios

Obligatorios serán los tres debates entre aspirantes presidenciales programados por el INE. El consejo general, presidido por Guadalupe Taddei, aprobó el acuerdo y recalcó que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez deben acudir sí o sí. De hecho, nos dicen, ya los equipos de los tres involucrados confirmaron su asistencia.

Larrea participa en proyecto de trenes

Es un hecho que Grupo México, de Germán Larrea, será pieza fundamental para revivir los trenes de pasajeros. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jorge Nuño, indicó que esa empresa será partícipe en la construcción de las vías férreas que se requieren, y la próxima semana darána a conocer detalles sobre ese ambicioso proyecto.

