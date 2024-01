Tuve un sueño que Xóchitl era presidenta

Ayer se conmemoró en Estados Unidos el día de Martin Luther King. Este día se celebra cada año el tercer lunes de enero en honor a su legado y las contribuciones. El Dr. King fue un líder religioso, maestro y activista en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. Luchó incansablemente por la igualdad racial y la justicia para todos los ciudadanos, inspirando a millones de personas con su mensaje de paz e igualdad. Hace unos días escuché su discurso y me emocionó de tal manera que no me alcanzan las palabras para describir la grandeza de un líder como él.

Sus palabras llegaron hasta lo más profundo de mi ser. Lo cito: "Tuve un sueño de que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter". Ese sueño se está haciendo realidad día a día. Estados Unidos ya tuvo un presidente de color, algo que hace solo unos pocos años parecía completamente inimaginable. Las cosas suceden cuando se levanta la voz en contra de la injusticia o en contra de la patología de un dictador.

Un evento importante en la lucha contra la terrible injusticia racial en Estados Unidos fue el acto de desobediencia civil de Rosa Parks en Montgomery, Alabama, en 1955. En el autobús público de regreso a casa después de trabajar muchas horas, Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco y desafió las normas de segregación racial de la época.

Su valiente acción desencadenó la protesta de los autobuses de Montgomery y su valentía quedó grabada en la historia de la lucha por los derechos civiles. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resolvió que la segregación racial en los autobuses era inconstitucional, sentando así un precedente importante en la historia de la igualdad racial en el país.

El mismo lunes que se conmemora a un hombre que hizo historia en la cultura afroamericana, escucho a una gran líder que será la salvación de mi país: “Vida, verdad y libertad, eso es lo que está en juego este año. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!” Con emoción veo que tenemos personas valientes y de gran corazón, comprometidas con curar un México que hoy sangra, un México que hoy está tristemente dividido, dolido, secuestrado, frustrado, un México que también está arrepentido.

He hablado con muchas mujeres que creyeron, votaron y aplaudieron a un partido que les quitó los tratamientos para sus hijos con cáncer. Aplaudo de pie y la cito: “Me han preguntado si no me da miedo enfrentar a la delincuencia. ¿Y saben que les he dicho? Que me da más miedo dejarles a ellos (a sus hijos) un país bañado en sangre”.

Tendremos a la primera mujer indígena en la presidencia. Escribo y lloro de emoción, me llena de orgullo saber que ella es la verdadera esperanza de México. Ya es momento de que mi país machista sea gobernado por una mujer, pero por una mujer de verdad, por una líder que no tiene un papel secundario, que no es marioneta de nadie. Ella es íntegra, fuerte, brava, sensible, valiente; es toda una mujer que sí me representa como mujer y, sobre todo, me representa como mexicana.

POR MONICA SALMÓN

PSICÓLOGA Y ESCRITORA

@MONICASALMON

PAL