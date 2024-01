Viene mediación y arbitraje en Forbes

EL PRÓXIMO 1 de febrero está prevista una reunión en Nueva York entre la gente de Forbes IP y de Media Business Generators (MBG).

Va ser el primer encuentro tras de que el 31 de diciembre pasado venciera el contrato de licencia para explotar la marca que otorgó desde 2013 la firma que preside Mike Federle al empresario Mariano Menéndez.

Forbes notificó con anticipación a MBG la determinación de no renovar el contrato, debido a que no cumplió con sus expectativas estratégicas e incumplió con los pagos de regalías garantizadas.

Ésas y otras sumas adeudadas ascienden a la fecha a más de 300 mil dólares, amén de que registró indebidamente diversos nombres de dominio y entró al sector político en el que comercializó productos.

MBG violó los acuerdos respecto a la jurisdicción y ley acordados en el contrato, solicitando una medida cautelar previa al arbitraje ante tribunales mexicanos que impone varias restricciones a Forbes.

La más relevante es que le prohíbe dar por terminado dicho contrato y celebrar otros que brinden beneficios a terceros, lo anterior sujeto a que MBG presente una fianza de 500 mil pesos.

Para impugnar la validez de la medida cautelar concedida a MBG el 12 de diciembre por el Juzgado 50 de la CDMX, Forbes podría promover un amparo, pero dilataría el proceso entre tres y cinco meses.

Es en esa tesitura que ambas partes se están allanando a una negociación de buena fe que inicia el mes próximo entre Peter Hung de Forbes y Mariano Menéndez. Se trata de una primera mediación.

En el inter, Forbes acaba de promover ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una medida cautelar que le evite litigar en México y que obligue MBG a retirar la acción legal promovida aquí en su contra.

Busca que Menéndez y los suyos se abstengan de promover cualquier otra ante cualquier tribunal no pactado que prohíba a Forbes sus actividades para la región de América Latina,

Aunque el tribunal neoyorquino no puede prohibir al tribunal mexicano, se estima que sí puede emitir una medida cautelar que prohíba a MBG perseguir litigios en un foro extranjero.

Lo anterior, a fin de evitar la aplicación de la orden judicial mexicana mientras Forbes hace valer sus derechos bajo los términos acordados en el contrato de licencia con MBG conforme a las leyes de Nueva York.

Si las reuniones de mediación no prosperan, entonces la controversia tratará de dirimirse mediante un arbitraje en la misma urbe de hierro bajo el auspicio de la American Arbitration Association.

El riesgo es el tiempo, porque MBG podría perder contratos comerciales, como es el caso de Mercedes Benz que dirige aquí Jaime Cohen, o Visa, que preside Luz Adriana Ramírez.

De hecho, algunos anunciantes han solicitado que sus contratos que eran anuales sean de menor plazo, al mes inmediatamente renovables, para atajar la incertidumbre comercial.

Y SI DE controversias hablamos, la que está al rojo vivo es la que se vive al interior de KIO Networks. Recordará que María Asunción Aramburuzabala vendió en 2021 esa empresa al fondo estadounidense I Squared Capital, de Sadek Wahba. A poco más de dos años la nueva administración que comanda Santiago Suinaga inició una campaña de hostigamiento en contra de los ex colaboradores de la afamada ex accionista del Grupo Modelo. Se trata del equipo más cercano a Sergio Rosengaus, su ex socio y cerebro de KIO, al que acusan de conflictos de interés en contratos con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mismos que por cierto Andrés Manuel López Obrador les quitó y se los empezó a dar a la empresa de Carlos Slim Helú, Triara, de Telmex.

OTRO CASO QUE se reactivará este año es la disputa comercial entre Manufacturera Plástica Tulti y ACH Foods. Ésta última, de origen inglés y dueña de la marca Capullo, canceló unilateralmente un contrato de envasado, lo que implicó que la mexicana se fuera a la quiebra. El tema concluyó en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat anularon la sentencia de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX. Tulti reclama a ACH Foods daños y perjuicios por 37 millones de dólares y 22.6 millones de pesos.

DOS EMPRESAS QUE se fueron a concurso mercantil a finales del año pasado fueron Internacional de Inversiones y Controladora Mexicana PC. La primera en etapa de conciliación y es controladora de las sociedades Inmobiliaria Centro Monterrey, Trazzo Urbano Internacional y Trazzo Inversiones. La segunda en etapa de quiebra. Ambas cayeron en el Juzgado Segundo Especializado en Concursos Mercantiles, que lleva Saúl Martínez Lira. Para el primer caso el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, designó visitador a Víctor Manuel Aguilera, y para el segundo a Enrique Estrella. El 2023 trajo consigo muchos impagos que se cree multiplicarán estos expedientes.

MEXICANA DE AVIACIÓN cumplirá la próxima semana un mes volando con solo tres aviones. Dos Embraer que arrendó a TAR, la aerolínea regional de Miguel Franco y que dirige Ricardo Bastón, y el Boeing 737-800 NG que le facilitó la Fuerza Aérea Mexicana, que comanda el general Bertín Hernández. Quedan pendientes dos Boeing 737 más de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otro 737-800 NG y un 737-700. Se estima que se sumarán a la flota este próximo fin de semana. SAT Aero Holdings a cargo de Félix Sánchez, el bróker contratado por la aerolínea que dirige el general Sergio Montaño, estima entregar a más tardar a finales de junio siete Boeing 737-800 más.

MAÑANA ASUME LA presidencia del Centro Libanés Daniel Karam. Es una comunidad integrada por más de 500 mil personas con presencia en todo el país y ámbitos. Apunte a Carlos Slim, Alfredo Harp, José Chapur, José Miguel Bejos, Jorge Abed, Anuar Name, William Karam, José Chedraui, Luis Maccise, Edgar Farah, Jorge Kawage, Jorge Nacer y Raúl Libien. En el ámbito político Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro y el candidato al Senado por Morena Omar García Harfuch. Por su influencia se esperan encuentros con las candidatas a la presidencia Claudia Scheinbaum y Xóchitl Gálvez, y con la y el aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX Clara Brugada y Santiago Taboada.

FINALMENTE FUE DESPEDIDO JUAN PABLO MARTÍNEZ IGLESIAS. Fue el propio director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien pidió su renuncia… y su expediente. Era asesor del director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar. Pero quienes lo trataron en estos cinco años de gobierno de la 4T, sabían que este avezado joven era el que realmente movía los hilos de esa área. Por lo pronto Martínez ya puso pies en polvorosa. Se fue de México.

A OTRO QUE también ya le pidieron el puesto es a Pedro Zenteno. Dos años y dos meses estuvo en la dirección del ISSSTE sin que se hayan logrado avances significativos en la solución a sus problemas. Por lo que se sabe viene una limpia en las principales áreas de ese instituto, desde la Dirección Médica hasta la Dirección de Delegaciones, pasando por Administración, Prestaciones Económicas, Jurídico, principalmente.

