Misiles guindas contra Medina Plascencia

En Morena de Guanajuato, buscan dinamitar la candidatura a la alcaldía de León, de Guillermo Medina Plascencia, hermano de Carlos el exgobernador. Los guindas químicamente puros no aceptan a neomorenistas, ya que les quitan oportunidades políticas. Se dice que los misiles contra Memo salen del búnker de Bárbara Botello, quien salió mal y de malas del PRI por conflictos en el ayuntamiento leonés. Quiere apuntarse por “razones de género”.

OAXACA: Inicia un nuevo escándalo alrededor del gobernador Salomón Jara. Acusan a su hijo Shabin Jara, secretario de Organización de Morena local, de obtener numerosas obras públicas. A Shabin se suma el esposo de la hija del gobernador, Nabany, en la construcción de la 4T oaxaqueña. Sin licitación le dan obras como la del Parque Primavera Oaxaqueña. El socialismo familiar.

CHIAPAS: En autopista pavimentada transita el virtual candidato de Morena a la gubernatura, Eduardo Ramírez. La Alianza Opositora perfila tenuemente a la diputada Olga Luz Espinosa, pero con raquíticas posibilidades de ganar. La labor de Eduardo es al interior de Morena. Donde fortalece lazos con líderes estatales de Morena, Karen Calcáceo; PVEM, Valeria Santiago; PT, Abundio Peregrino; Chiapas Unido, Conrado Cifuentes; de RSP, Alfredo Ramírez, y Podemos Mover a Chiapas, Justo Hernández, entre otros.

GUERRERO: El rector de la UAG, Javier Saldaña, cándidamente, desconoce el tortuguismo del Congreso local. No previó que no tendría presupuesto para el pago de la primera quincena del año a los trabajadores. Los diputados locales estaban inmersos en la disputa por la Jucopo. Lo demás no importa. Sólo el hueso. Con la llegada de Citlali Calixto, esperan destrabar los asuntos vitales que abandonó Yoloczin Domínguez. Ambas de Morena. Un rector con poca razón política.

SINALOA: Cientos de aspirantes a senadores, diputados locales y federales, así como a alcaldes, que realizaron cursos obligatorios de formación política, fueron desplazados. Todo el Comité Estatal amacizó candidaturas; desde Marary Villegas, la exlíder local. Su sustituto Ulises Piña, va como regidor en Culiacán. Impugnarán el proceso interno, por desplazar, además, a los fundadores de ese partido. Insatisfacción morenista en la entidad que encabeza Rubén Moya.

MORELOS: La precandidata por la alianza PRI, PAN y PRD, Lucy Meza, se acerca al sector empresarial de la entidad. Tras el anuncio de Nissan, que lidera José Román, de quedarse en la entidad para producir su modelo V-Drive, dijo que es importante la certidumbre para atraer inversiones a la entidad.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

COLABORADOR

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

EEZ