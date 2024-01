La participación ciudadana en la política, un derecho pero también una necesidad

¿Crees que todas y todos tenemos que ver con la política? definiciones hay muchas, pero diremos aquí con fines prácticos que, ante la diversidad de opiniones, es una forma de organizarnos para tomar decisiones que van a impactar nuestra vida personal, familiar, social y, más aún, que esa organización se da dentro de una estructura de poder y que cuenta con el monopolio de la fuerza pública.

Entonces, ¿estamos relacionados con la política? yo creo firmemente que sí, que todos estamos y debemos involucrarnos en aquello que tenga que ver con decisiones que toman otras personas y en las que, finalmente, somos los destinatarios.

No obstante, en distintos círculos escucho el argumento: "no, yo no soy político, yo no participo en política". Amén está decir, que desde nuestra participación a través del voto ya estamos logrando mucho, pero bueno, habrá quién piense que no debe involucrarse, aunque para mí sea inherente.

Tal vez aquellos que no se comprometen, inconcientemente se están encomendando a la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson, donde las personas que deciden no intervenir en una acción colectiva, si se llega a lograr el objetivo, de todas formas se ven beneficiadas. Esto tendría algo de razón si, en política, los que participan eligen a los más capaces y honestos, pero bien sabemos que en la mayoría de las veces no es así.

En nuestro caso, hace tiempo una alianza de amigas y amigos, preocupados por la violencia que sufre la infancia, iniciamos el proyecto Pasos para la Seguridad Infantil, con el que llevamos información a las escuelas sobre prevención, detección y denuncia.

Esta labor ha ido creciendo, evolucionando y, precisamente, como la cosa pública está vinculada con casi todo, nos está llevando a participar, ahora activamente, en la política de Baja California.

Cuando participo en medios de comunicación, muchos se asombran de nuestro interés de llevar esta lucha por la infancia a la tribuna y nos preguntan: ¿pero cómo, qué no estabas con la defensa de los derechos de los niños? y mi respuesta siempre ha sido: eso no cambia, sólo que consideramos que se puede hacer mucho más en materia de prevención desde esos espacios públicos.

¿Cuántos representantes populares conoces que tengan una causa? más allá de los espacios que corresponden a comunidades como la migrante, jóvenes, discapacitados, entre otros, en los que se espera que defiendan los intereses de las personas con las que se identifican, en la mayoría de los demás casos, su lucha no está definida.

Por ello, planteo la importancia:

1. De que reflexionemos sobre nuestro vínculo con la política;

2. Que decidamos participar de cualquier manera, iniciando con el voto; y,

3. Que hagamos un esfuerzo para analizar las propuestas y elijamos aquellas que nos representen y que, además -en caso de asumir la teoría olsoniana-, de ser electos, sea para el beneficio de todas y todos.

¿Estás listo?

