Samuel se adueña de MC

Samuel García le comió el mandado a Dante Delgado. La candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez es el botón de muestra de que en MC ahora manda el gobernador de Nuevo León.

Él puso en la boleta de 2024 a su compadre y fugaz coordinador de su fallida precampaña.

Para quienes dudaban quién toma las decisiones, García también hizo el anuncio un día antes de que se oficializara. Lo realizó, además, en un ambiente de camaradería, entre cervezas y tequila, en una mesa donde solo había tres personas: su esposa Mariana Rodríguez, Álvarez Máynez y él.

Forma es fondo. En un vídeo compartido, presentó a quien fuera su coordinador de campaña como el candidato presidencial de MC, y hasta le “entregó la estafeta”.

“Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían si esa opción fresca y de futuro. Hoy quiero decirles que entrego la estafeta a mi compadre que era el coordinador de campaña, tenemos candidato muy bueno y es el más naranja y fosfo de todos”, dijo el fallido aspirante.

Álvarez Máynez se ciñó a la línea trazada por el gobernador. Dedazo en tiempos de likes. Imposición, con todo y botana y unas chelas. Samuel se brincó a todos; la imposición no la anunció ni el partido ni su dirigente histórico, Dante, sino el gobernador de NL, nuevo mandamás en el partido naranja.

El anunció encendió a quien, en el terreno de las posiciones políticas, más poder tiene en MC: Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Para dimensionar: en 2021 MC ganó solamente 7 de los 300 distritos del país; los 7 en Jalisco, en el resto del país no ganó ninguno. La mitad del grupo parlamentario del partido en la cámara de diputados, es de legisladores jaliscienses (12). Jalisco fue en único estado donde MC superó el 30% en la votación; el estado que le siguió (Nuevo León) apenas llegó al 20%. También Jalisco fue la única entidad donde el partido naranja tuvo más votos que la alianza de la 4T (Morena-PT-Verde) y Va por México (PAN-PRI-PRD). De hecho, la votación de Jalisco supera a la que el partido recibió en 23 estados, y fue de más del doble que en NL, donde gobierna Samuel García (950 mil 6 votos, frente a 414 mil 573). Ah, y solo hay una entidad donde MC es mayoría en el Congreso local: sí, Jalisco.

Alfaro está que echa lumbre.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la Presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, dijo.

García se quedó con el partido y con la candidatura, pero corre el riesgo de quedar sepultado por su propia soberbia y ambición. Álvarez Máynez, un desconocido para el grueso del electorado, necesita un milagro para crecer. Si no lo consigue, y MC queda reducido a un jugador testimonial en 2024, Samuel habrá quedado minimizado, también. Su futuro va de la mano.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL