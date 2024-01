La mentira de la capital

La muerte del líder político democristiano alemán Wolfgang Schäuble recuerda un discurso suyo, que dizque convenció al 12º Bundestag (Parlamento Federal) el 20 de junio de 1991 de votar a favor del traslado de su sede de Bonn a Berlín, con motivo de la unidad alemana. Sin demérito del gran Schäuble, esa es una idea falsa.

Los datos duros son los siguientes: estuvieron casi todos los diputados, hubo a favor del traslado 337 votos, 320 en contra y una abstención. La composición original por fracciones de partidos en ese Bundestag era de 662 diputados: 319 del partido democristiano/socialcristiano (CDU/CSU); 239 partido socialdemócrata (SPD); 78 partido liberal (FDP); 17 Partido del Socialismo Democrático (ex comunistas de la RDA); 8 de los Verdes y 6 sin fracción. En votaciones previas se rechazaron fórmulas que evidenciaron la división perfecta del Bundestag en 50% a favor y en contra. Los diputados decidieron valientemente suprimir la disciplina de fracción y votar en libertad.

Al final, la diferencia de votos fue 17, justo la cifra de diputados del PDS que, según el acta de votación nominal, todos votaron por Berlín. Y es que Schäuble no tenía que “convencer” a la única fracción integrada totalmente por gente de la ex RDA que, si un mandato obvio tenía, era ese. Ni las votaciones previas ni su discurso emocional cambiaron nada. Eso no excluye que tal vez 144 diputados germanorientales de otras fracciones hayan votado igual, pero eran justo parte del “empate” de entonces. Si ha de especularse “sólidamente”, lo decisorio fueron los diputados del PDS electos democráticamente por los ciudadanos de la ex RDA. Gracias a ellos la decisión fue por Berlín, en contra de los intereses creados por la clase política germanoccidental de dejar al Bundestag en Bonn, idea llamada entonces Hauptstadtlüge (mentira de la capital).

