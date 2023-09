El operador electoral y el símbolo

Ufano y hasta timbrado de orgullo, en un arranque de sinceridad sin culpa, el presidente de la República (AMLO) nos confesó recientemente su papel (supongo decisivo) de operador electoral, desplegado —entre otras cosas menos importantes, como gobernar el país—, en la organización del proceso de confirmación de la candidatura de Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embozo ni recato, abiertamente, nos dijo de los dos meses recientes y su labor simultánea al ejercicio de su mandato constitucional de ejercer el Poder Ejecutivo: meterse hasta el cuello en el proceso como jefe de partido, pero con una explicación tardía: ya no lo haré más; ya he transferido el bastón de mando (no hay EL bastón de mando; se puede hablar de UN bastón de mando).

Y ya dicho lo anterior, toda falla queda diluida en el mar de la autocomplacencia. Me di una licencia; es decir, me autoricé a mí mismo.

Eso se llama autocracia. Gobierno sólo y cuando es necesario lo hago para mí.

Sin embargo, esta confidencia pública, suficiente para generar en otras condiciones una oleada de protestas, nos pasó de noche a los mexicanos o nos pareció una simple anécdota más en el largo compendio de frases desdichadas, porque la gran mayoría vive sometida a la indulgencia hipnótica ante cualquier hecho o dicho del Presidente.

Su comportamiento, sus excesos y sus transgresiones, resisten cualquier cosa; conductas cuya simple idea —culminada o no—, habría sido motivo de escándalo en otros regímenes, son vistas en su caso como simples atribuciones de quien ha construido una nueva forma de ejercer la presidencia, respaldado por altos índices de aprobación.

Así puede revelar sus intervenciones electorales y presentarse como el autor de toda una estrategia de continuidad. Nadie le reclamará ni una sola vez.

El soberano tiene garantizada la autorización para licenciarse, autorizar su conducta y ser su propio juez. No se mueve sin su voluntad ni la hoja del árbol.

Por eso en la noche del Mayor, figón cercano al Palacio Nacional, el Presidente puede hacer una ceremonia teatral y simbólica, tanto como la entronización de su “presidencia legítima” del año 2006, y públicamente transferir la jerarquía morenista a Claudia Sheinbaum, quien aprovecha la ocasión para repetir dogma y credo de la 4T en una disciplinada y tácita explicación del porqué de su triunfo en las encuestas reclamadas por el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubon.

—“…Jamás voy a mentir, voy a robar y jamás, jamás voy a traicionar al pueblo de México”, ha dicho sin ápice de originalidad, con el memorizado guion del patrón.

—“Tomo este bastón de mando en representación de los pobladores más profundos. Lo tomo con humildad y compromiso…”

Chido.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

MAAZ