“Ya le mandé mensaje (a Ebrard), pero no me contestó” Claudia Sheinbaum

Es Claudia. Si la noticia de que Claudia Sheinbaum era el personaje preferido de López Obrador para sucederlo se hubiera dado en el 2021 tampoco hubiera sido sorpresa. Siempre fue Claudia. Sin embargo, tuvimos que pasar la parafernalia de las no-campañas y soportamos a las no-corcholatas llevar a cabo sus respectivas giras para su no-promoción. Aunque la mayoría de las y los mexicanos ya sabíamos quién resultaría la candidata de Morena para las presidenciales de 2024, hace dos días en las encuestas, la ex jefa de gobierno obtuvo el 39 % de las simpatías y dejó como segundo en la contienda a Marcelo Ebrard con tan solo el 26 % de las preferencias.

Ahora bien, lo interesante de esta situación será la reacción del ex canciller. Puesto que, cualquier decisión que tome impactará directamente en el ánimo de las contiendas futuras. Si decide romper con Morena, tendrá dos opciones unirse al Frente Amplio por México y apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez y, por otro lado, encabezar el proyecto de Dante Delgado y darle rumbo a un Movimiento Ciudadano que pasa por momentos de rupturas y definiciones. En estos dos escenarios se favorece a Morena, pues dividiría el voto de la oposición y con solo el voto duro morenista, Claudia Sheinbaum sería la primer presidenta de México.

Sin embargo, podrían existir otras alternativas, para Marcelo Ebrard. Ser el personaje que amalgame por fin a la oposición mexicana. Lo complejo sería por cual vehículo y colores competir. La senadora Gálvez no podría -bajarse- de la contienda pues, una vez más, demostraría lo endeble de su proceso interno de selección. Recordemos que Alejandro Moreno, Alito, dejó en entredicho la legitimidad de las no-primarias del FAM, exponiendo a Beatriz Paredes de muy mala manera. La otra parte de la ecuación es que MC por fin se decida a formar parte de una “gran alianza” de oposición, dejando todos los dichos de Dante Delgado (y su pelea con grupo Jalisco) en el viento.

Por último, el ex canciller puede asumir su derrota, hablar con López Obrador y conformarse con lo puesto en las reglas previamente establecidas. No veo a Marcelo Ebrard relegado de esta manera y dejando sus sueños presidenciales por segunda ocasión. Tendremos que esperar al lunes para que de viva voz, el ex jefe de gobierno exponga sus motivos de ruptura o de continuidad. Por su parte, Sheinbaum, está haciendo lo que tiene que hacer en su escenario, buscar la unidad de todos los participantes en la contienda, entre ellos Ebrard. No se puede permitir ningún hueco en el navío morenista durante este tiempo.

Así, además de la complejidad del proceso electoral para el 2024, lo que es muy destacable es que, hasta el momento, dos mujeres estarán en la boleta presidencial y con altas probabilidades de ganar. Esta, por sí sola, es una gran noticia para México, pues aunque siga habiendo voces necias que dicen que “el país no está preparado para ser gobernado por una mujer”, la realidad es que en todo el mundo y también en aquí, las mujeres hemos demostrado, en los puestos más altos, capacidad, liderazgo y mayor empatía. Enhorabuena para Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, más las que se sumen, por ser abanderadas de nuestra nación.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

PAL