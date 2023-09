Siempre fue Claudia

Convivimos con dos formas de ver el mundo. Y la verdad, pese a que hay analistas serios que tienen mucha fé en Xóchitl Gálvez, como por ejemplo el historiador y politólogo José Antonio Crespo, para mí que sí existe una “usurpación del discurso” por parte de la abanderada del Frankenstein Amplio, gracias al dedazo del señor Claudio X. González que ya había previsto mi Cabecita de Algodón. Pese a que el Doctor Crespo asegura que “ésto no es cierto, que hubo en realidad un encuesta y que el Señor ‘X’, no tiene voz ni voto en los Partidos”, que incluso con su dinero, no baila el perro.

Y que él mismo “ha estado en esas reuniones donde al Señor ‘X’ se le escucha, pero no más”. Y hablando del “discurso”, se supone que deberían argumentar y proponer para los que “alucinan” al Presidente, no copiarlo sin sustento! Por ejemplo, Xóchitl, hablando ahora de “política social”, háganme el refabrón cavor.

Proponiendo las estrategias que le han funcionado a la 4T, pero que se supone que sus hordas de opositores rechazan! Imagínense a Gurría, el “economista” de la fórmula de oposición, hablar de política social.

Esto sí es POLÍTICA FICCIÓN. Y luego el Sr. Cabeza de Vaca, a quien le acaban de invalidar su amparo, por lo que sigue VIGENTE su ORDEN DE APREHENSIÓN mientras se desempeña como COORDINADOR DE SEGURIDAD DE LA CANDIDATA DE LA OPOSICIÓN.

Ora bien, yo recuerdo haber platicado con Xóchitl cuando amargamente se quejaba tanto de correligionarios, como de la gente del PRI metiéndole el pie para no llegar a la gubernatura de Hidalgo. De cuando acá tan cuates y arropándola?!

Porque más allá de que vender 600 gelatinas diarias, hubiera implicado que Xóchitl de 13 años cargara con 88 kilos por todas las calles de su pueblo. Usar una bicla de más de 100 mil morlacos. Pagar su seguro de gastos médicos de 130 mil pesos al mes y querer retirar la seguridad social a burócratas para que paguen uno privado en módicos 70 mil al mes. A más de comprar ropa bordaba en plataformas que no le dan un centavo a las bordadoras… y es más, ella puede ser güera e indígena.

La ley permite que uno decida si quiere formar parte de cualquier pueblo originario, sin embargo falta que esa etnia te reconozca!!! Bueno, todo ésto podríamos pasarlo por alto, pero… la simulación tratando de convencer a propios y extraños se echa de ver y ésta contradicción la subraya hasta Eduardo Verástegui, el proVoxista, y aclara de forma rabiosa que si la Gálvez en verdad es Totskysta, Marxista, de izquierda y anexas… “en realidad está traicionando los principios bajo los cuales fue fundado el PAN”.

Y yo agregaría que el puro hecho de que el PAN se una al PRI, también es un despropósito de origen. Así que con todo y berrinche de Marchelo y especulaciones de los medios derechairos… agárrense, porque ahí les va CLAUDIA!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL