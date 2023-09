Marcelo ya se va

Morena tomó la decisión de desoír las denuncias y críticas al proceso que él y su equipo hicieron. En los hechos, lo acompañaron a la salida. Ebrard denunció el pasado miércoles al filo de las 2pm, inconsistencias, dijo que había que reponer el proceso porque el que culminó con el ungimiento de Claudia Sheinbaum como virtual candidata presidencial “no tiene remedio”. Cinco horas más tarde, Mario Delgado y Alfonso Durazo, presidente de Morena, y del Consejo Nacional del partido, respectivamente, hablaron de un proceso pulcro e impecable. Ignoraron a Ebrard. Lo echaron, pues.

“De manera inobjetable la compañera Claudia Sheinbaum obtuvo el mejor posicionamiento”, dijo Durazo. “Inobjetable”, afirmó. Ebrard enfureció. Esas palabras, relatan cercanos al exsecretario, lo llevaron a un punto sin retorno: la ruptura.

Hubo quienes dentro del equipo pidieron no romper y mantenerse en Morena; criticar el proceso, sí, pero sin salirse del partido. Esas voces no encontraron eco. El ala ebrardista más dura, encabezada por Martha Delgado y Malú Micher, se impuso. Empujaron el camino de la confrontación, y hacia allá marchó Ebrard, quien agraviado llamó “cobarde” a Mario Delgado. Ya no hubo, pues, retorno. Hizo maletas la misma noche del miércoles.

No tiene muchas salidas. Irse al Frente está descartado. Marcelo se lo ha hecho saber a los suyos: imposible ir con esa alianza, no solo porque ya tienen en Xóchitl Gálvez a su candidata, sino porque “no podría ir con el PRI de ‘Alito’ ni ser candidato del PAN”.

Solo queda en el escenario Movimiento Ciudadano, porque ayer venció el plazo para buscar la vía independiente, cosa que nunca fue opción. Ebrard tuvo en la mesa una encuesta levantada la semana pasada, donde es medido como aspirante de MC. Apenas araña el 10%. Para él, es poco. Para la franquicia de Dante Delgado, mucho. Por eso lo esperan con los brazos abiertos. Falta que Marcelo lo haga oficial, tan pronto como la próxima semana, cuando anuncie oficialmente que se va de Morena.

Ebrard ha tomado una serie de decisiones equivocadas. En política, dice el clásico, no se cometen muchos errores; se comete solo uno. Los demás son consecuencias de ese primero. Marcelo sufre las consecuencias de sus propios yerros. Equivocó arrinconándose y erró al participar en un proceso diseñado para ungir a quien encabezaba las encuestas: Sheinbaum. Fue a una batalla perdida. Aceptó las reglas y unas horas antes de que se anunciara lo inevitable -que había sido derrotado- buscó reventar el proceso. Muy tarde. Ahora también tarde, intenta una maniobra de alto grado de dificultad. Él se puso una camisa de fuerza; dijo hasta el cansancio que no se iría de Morena. Zafarse de sus propios dichos no será fácil.

Clara Brugada se adelantó e hizo público que a partir del 15 de septiembre dejará la alcaldía Iztapalapa, para competir por la candidatura de Morena a la Jefatura de gobierno de la CDMX. Hará su lucha, cobijada por el ala dura de Morena. El mejor posicionado en las encuestas, Omar García Harfuch, también alista su renuncia. Dejará la secretaría de Seguridad en días; este fin de semana. El secretario ya se destapó, su aspiración encontró buena recepción dentro y fuera de la 4T. La fórmula con Claudia Sheinbaum, sería potente para mantener la capital. A más tardar en octubre Morena tendrá definido a su aspirante a Jefe de gobierno.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

