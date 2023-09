“El primer ‘¡No!’” de Claudia

CLAUDIA SHEINBAUM YA empezó a imprimir sello propio a lo que será su candidatura a la Presidencia.

En las últimas horas dijo “no” a Adán Augusto López y a Marcelo Ebrard. El ex secretario de Gobernación pidió la dirigencia del partido Morena, y el ex canciller igualmente el partido, y la coordinación del Senado, como condición para no romper con la 4T.

Alfonso Ramírez Cuéllar sería la propuesta de Sheinbaum para relevar en los próximos días a Mario Delgado, quien también es factible que se mantenga al frente durante toda la campaña. El ex líder barzonista ya ocupó, aunque sea interinamente, la conducción del partido.

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. (Créditos: El Heraldo de México)

Marcelo hoy es un activo valiosísimo para Movimiento Ciudadano (MC). Con él Dante Delgado puede elevar de 26 a casi 50 diputados, saltar de un 7% a un 15% su presencia en el mapa electoral y duplicar sus prerrogativas hasta los mil millones de pesos.

Veremos qué es lo que decide el ex secretario de Relaciones Exteriores, que como él mismo ha dicho, ya “no tiene cabida” en Morena: sumarse a MC para registrarse como candidato, o apoyar a Xóchitl Gálvez y al Frente por México. El lunes a más tardar se sabrá su futuro político.

Los que sí ven muy promisorio su futuro político tras de que la ex jefa de Gobierno resultó ganadora en las encuestas, son algunos aspirantes a candidatos de Morena a gubernaturas.

Son los casos de Omar García Harfuch, Rocío Nahle, Javier May, Alejandro Armenta, Ricardo Sheffield, Sasil de León y Carlos Lomelí. Se fortalecen para amarrar CDMX, Veracruz, Tabasco, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Jalisco, respectivamente.

En el caso particular del Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, tiene hasta el domingo para renunciar porque si no la Constitución le impide ser candidato.

En las últimas horas ha estado analizando con sus asesores y con miembros del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX interponer una controversia que le permita ganar unas semanas para mantenerse en el cargo y no tener que dejar el puesto intempestivamente.

SI NO QUIERE que Xóchitl Gálvez y el factor Marcelo Ebrard la rebasen por la izquierda, Claudia Sheinbaum deberá reforzar su cuarto de guerra. Quien ya se empieza a asomar es el famoso consultor y estratega en comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubi. Hace varias semanas le informamos que volvería a echar mano de él. Sus buenos oficios llevaron a la Presidencia de Colombia a Gustavo Petro el año pasado y también asesoró la campaña del actual Presidente de Argentina, Alberto Fernández. En el plano económico hay leyes que ya le están poniendo en la mesa con miras a ser revisadas, como Energía, Agua, Asociaciones Público Privadas, Adquisiciones, entre otras. El financiamiento y la banca tendrán un peso relevante en el proyecto económico de Sheinbaum. Un hombre clave en ése y otros temas será Jorge Arce, el CEO del HSBC de México. También considere a Armando Garza Sada, el presidente del Grupo Alfa, que al autoexilio de José Antonio Fernández Carbajal, el de Grupo Femsa, asumió el liderazgo del Grupo Monterrey o el Grupo de los 10.

Jorge Arce. (Créditos: El Heraldo de México)

UNA INTERROGANTE QUE empezó a gravitar en el medio empresarial es cómo serán las relaciones de los grandes empresarios con quien ayer recibió el “Bastón de Mando” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Existe un temor fundado de que Claudia Sheinbaum se radicalice todavía más, lo cual abonaría a favor de su contrincante Xóchitl Gálvez. Hoy el segundo hombre más rico de México está en la mira del inquilino de Palacio Nacional. Se trata de Germán Larrea, el dueño del Grupo México. Pero hay otro que está denunciado por Sheinbaum y que históricamente ha estado del lado de Marcelo Ebrard. Hablamos del primer hombre más rico del país: Carlos Slim Helú. Su sobrino, Héctor Slim Seade, instaló todos los sistemas de seguridad del gobierno capitalino de Ebrard, y el tío, el ingeniero, fue señalado por la administración de la ex jefa de Gobierno por la caída de la Línea 12 del Metro.

Héctor Slim Seade. (Créditos: El Heraldo de México)

EN EL EVENTO DEL miércoles en el World Trade Center, Mario Delgado y Alfonso Durazo tuvieron que negociar con el Partido del Trabajo (PT) porque en tres de las cinco encuestas realizadas el diputado Gerardo Fernandez Noroña salió en tercer lugar y Adán Augusto López se fue hasta el cuarto sitio, lo que hubiera significado que el coordinador de los diputados de Morena para la siguiente Legislatura fuera un miembro del PT y no de Morena. Delgado y Durazo pidieron autorización a los representantes del PT ahí presentes, Alberto Anaya, la diputada Lilia Aguilar y la senadora Geovanna Bañuelos, para poder poner en una de las encuestas, un poco arriba a Adán Augusto, a cambio de que les entreguen alguna de las nueve gubernaturas que se van a disputar el año próximo. Así, Morena le pidió “comprensión” al PT, cuyo candidato Fernández Noroña tuvo un muy buen desempeño en la contienda.

Gerardo Fernandez Noroña. (Créditos: El Heraldo de México)

Y SI, ADÁN Augusto se desbarrancó hasta el cuarto lugar. Los malos resultados y sus negativos le ponen muy difícil su transición como coordinador de la bancada morenista ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. No se descarta que le puedan dar la presidencia de Morena, aunque para esa posición, como le decía, ya suena también Alfonso Ramírez Cuéllar. Por cierto ,que trascendió que varios medios de comunicación están preparando denuncias contra Adán Augusto por la forma en que utilizó su puesto en la Secretaría de Gobernación para avanzar su agenda personal y adquirir, vía terceros, estaciones de radio en varias partes del país a través de Oscar Palomera Cano, quien era su secretario particular. Apunte que TelevisaUnivision, que copresiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, va a liderar varios de esos litigios que vienen.

Bernardo Gómez. (Créditos: El Heraldo de México)

PARECE QUE A Ricardo Monreal no le va alcanzar mucho para negociar un buen premio de consolación. ¿Candidato de Morena para contender por la CDMX?, remoto, y más tras el alza de mano del todavía jefe de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; ¿coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum?, imposible; ¿coordinador de la bancada morenista de diputados?, no; ¿coordinador de los senadores de Morena?, ya lo fue. ¿Un puesto en el gabinete de Sheinbaum, si es que gana la Presidencia?, tal vez. Sin embargo para lo que sí le alcanza al zacatecano es para negociar alguna posición política para sus cercanos. Y eso es precisamente lo que ya empezó a hacer. Monreal está hablando con los altos mandos para impulsar a su hija, Eldaa Catalina Monreal Pérez, como candidata a la alcaldía de la Cuauhtémoc, posición que ocupa Sandra Cuevas gracias a la operación política que el mismo Monreal hizo en 2021 y que también ocupó de 2014 al 2017.

EN NAUCALPAN, ANTE las quejas de vecinos por la construcción de un casino con el nombre Jubilee, han salido irregularidades que ha realizado el gobierno municipal. Ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 758 y avenida Jardínes de San Mateo 8, se está construyendo este casino que ya había sido clausurado en 2014 y que en 2017 se incendió con dos mil máquinas de juego en su interior. Sin embargo, la alcaldesa Angélica Moya Marín le concedió una autorización por medio de una opinión favorable, según consta en el oficio PM/543 2BIS/2022 de fecha 8 de junio de 2022, misma que es ilegal, toda vez que Moya no cuenta con facultades legales para firmar ese tipo de permisos, sino que corresponde al Cabildo Municipal. Con este documento, los propietarios tramitaron la viabilidad de operación de dicho casino, mismo que se autorizó mediante el oficio DGJS/3521/2022, a pesar de estar en construcción. ¿Qué responde el Director General de Juegos y Sorteos, Leonardo Manuel Figueroa?

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

