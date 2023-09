Un chiquero

López Obrador dice que no cualquiera puede llegar a la Presidencia y gobernar el país. Difiero en la primera parte. De ello hemos sido testigos en diversas ocasiones; incluyendo la del 2018. Mas no cualquiera sabe gobernar, esa parte es cierta.

AMLO es de los que no saben hacerlo. Candidato sempiterno, conservador de clóset, peleonero de vodevil (o de mañanera), mentiroso contumaz, encuestador único, destructor de instituciones y, ahora, coordinador de campaña. Pero ¿saber gobernar? y ¿querer hacerlo? No. La respuesta es un país destrozado.

Puede enojarse o refunfuñar porque Xóchitl, en el evento donde fue nombrada coordinadora del FAM, dijera que no aceptará “ni huevones, ni corruptos ni pendejos” en su equipo de trabajo. Palabras altisonantes, sin duda, pero solo palabras. Las verdaderas groserías son las que ha sufrido el pueblo de México durante tantos años y que cuando votaron por AMLO esperando ya no sufrirlas, él solo aumentó la dosis. Esas sí son groserías.

Grosería es el chiquero en que tiene convertido al país; una fosa gigantesca donde han sido enterrados —y olvidados— miles de mexicanos que siguen sin ser identificados. Grosería, como dice la hidalguense candidata del Frente Amplio por México, es que no atienda a las madres buscadoras, quienes son las que saben realmente cuántos mexicanos —más allá de las cifras maquilladas— están desaparecidos. Grosería es no recibirlas.

Una pocilga es como se encuentran los hospitales públicos. Los elevadores y los cuneros sin mantenimiento. Una grosería es el hecho de que cientos de personas no tuvieron una cama para ser atendidos durante la pandemia.

Un callejón de muerte las carreteras por falta de seguridad (¿dónde está la Guardia Nacional?); transeúntes y productores siendo atracados y despojados de sus pertenencias y mercancías, como suele ocurrir en Michoacán. Una grosería no ser defendidos por el gobierno y tener que trabajar, pagar impuestos, y además “derecho de piso” a los delincuentes.

No, no cualquiera puede o quiere gobernar México. Se puede tener la oportunidad de llegar, pero una vez en la Silla del Águila forjar una perorata inútil, basada en el resentimiento, en el pasado y en dividir a un pueblo que solo unido es fuerte.

Es más fácil tener un chiquero que hacer una limpieza como aquella mítica de los establos de Augías realizada por Hércules (uno de los doce trabajos “imposibles”). Pero Andrés Manuel no solo no ha limpiado, sino que ha extendido la inmundicia y la corrupción.

No debería molestarse López Obrador por el vocabulario usado por Xóchitl Gálvez; debería enojarse de que los miembros de su gabinete, las autoridades emanadas de la 4t, no tuvieron ni el 90% de honestidad, ni tampoco el 10% de capacidad. Eso sí es una grosería.

Al primer mandatario le molesta que encontró la horma de su zapato (la de su único par). Una mujer que no va de florero por la vida. Que tiene voz y pensamiento propios. Que nació pobre (sí, primero los pobres) e indígena; y que siendo aspiracionista logró superarse para llegar donde está. Xóchitl encontró la forma de convertir en slogan la necesidad de funcionarios trabajadores, honestos y capaces; algo más realista —y esperamos resulte más efectivo— que la pegajosa frase obradorista de “no robar, no mentir y no traicionar”. Ya será labor de Xóchitl probar que la suya no solo es una frase y volverla cierta.

En lugar de tratar de seguir descalificando a la candidata opositora, el titular del ejecutivo debería arreglar la pocilga en la que se encuentra el país gracias a la Cuarta Transformación. Para eso se le paga.

Pero ello es poco probable. Tristemente al señor presidente siempre le ha gustado vivir en un chiquero.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ