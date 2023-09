El México real vs. Nueva Dinamarca

Definidas quedaron las candidatas que se enfrentan por la Presidencia en 2024: Xóchitl Gálvez, por parte del Frente Amplio por México, integrado por PAN, PRI, PRD y organizaciones ciudadanas; y Claudia Sheinbaum, de lado del presidente Andrés López Obrador, Morena y sus adláteres del PVEM y PT.

No hace falta ser vidente para pronosticar el tipo de campaña que realizará cada una, y es evidente que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México estará más limitada, casi maniatada, en su camino a la elección del domingo 2 de junio del próximo año. Porque en una contienda presidencial se espera que los contendientes delineen sus propuestas para dar un rumbo común al país, mejorar lo que se ha hecho bien, corregir lo que está bien planeado, pero mal ejecutado, y eliminar lo que no funciona. Y sí, a Sheinbaum le estarán casi vedadas las propuestas tendientes a corregir y eliminar.

Al ser la candidata del Presidente hará campaña desde la Nueva Dinamarca, esa nación de los otros datos donde se acabó la corrupción, hay sistema de salud universal, no faltan medicinas, los trabajadores ganan $60 mil al mes, los abrazos acabaron con la violencia (feminicidios incluidos), la gasolina cuesta $10 por litro y demás maravillas que gracias a López Obrador hoy son un orgullosamente made in cuatroté.

Hablando en plata: qué ofrecerá Sheinbaum, por ejemplo, a las madres buscadoras o a las que dejaron sin guarderías y estancias infantiles, a las feministas, a la clase media, a los empresarios, a los médicos, a los ingenieros, a los niños con cáncer y sus familias, a los periodistas y demás profesionistas, a quienes aspiran a una vida mejor, a los investigadores y académicos. Ninguna más allá de incluirlos en algún programa social, porque quedamos en que con la cuatroté estar mejor es imposible.

Sus propuestas quedarán limitadas a los designios del actual Presidente, que no son más que exterminar los contrapesos: reformar las instituciones electorales y el Poder Judicial para que los consejeros y ministros sean electos por voto ciudadano; construir más refinerías, y entregar la Guardia Nacional a la Sedena.

Por su parte, Xóchitl Gálvez hará campaña en el México real, en ese país de carne y hueso donde hay masacres todos los días y la violencia de los grupos delictivos no da tregua; donde mueren personas por falta de medicamentos y el salario no alcanza para comprar la canasta básica; donde las madres deben hacer triples jornadas para alimentar a su familia mientras la clase política se enriquece y presume fiestas onerosas.

De hecho, es evidente que la candidata del FAM busca rebasar por la izquierda al oficialismo, en esos temas y hasta con las banderas del lopezobradorismo, como los programas sociales.

De entrada, al recibir su constancia como abanderada presidencial de la oposición, la indígena hidalguense se hizo acompañar de una madre buscadora, una mujer recolectora de basura que logró darle carrera universitaria a sus hijos, y de un activista indígena de Ixmiquilpan. Personajes, todos, a los que no se les ha abierto la puerta de Palacio Nacional.

Además, propuso reducir a 60 años la edad para recibir la pensión de adultos mayores, que actualmente es de 68 años.

Eso, y la defensa de las instituciones que hacen contrapeso al poder presidencial son parte de su plataforma.

Puesto así, ganar sería fácil para Xóchitl Gálvez, salvo que en los hechos no contenderá contra Claudia Sheinbaum, sino contra el aparato de Estado controlado por el presidente López Obrador.

•••

EN EL VISOR: Cobra más fuerza en la UNAM la conveniencia de designar a una mujer al frente de la rectoría, en relevo de Enrique Graue. Porque ya es casi un hecho que la Presidencia de México la ocupará una mujer. Un hombre al frente de la Universidad tendría dificultades en la relación ante el riesgo de ser acusado de misoginia cuando se trate de defender a la institución. Y entre mujeres estaría pareja la cosa.

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@R_SANCHEZP

PAL