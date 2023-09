Un fenómeno llamado Xóchitl

Xóchitl Gálvez podrá o no caer bien, pero hay hechos irrefutables: hace tres meses, antes de que ella irrumpiera como posible candidata, la oposición estaba en la lona. Nadie había logrado despertar ni un poco de entusiasmo, mucho menos generar expectativa de triunfo. Antes de Xóchitl, el propio cálculo de los partidos del Frente (PAN, PRI y PRD), les llevaba a pensar solo en cómo gestionarían la derrota de 2024; estaba cantada. Nadie dudaba que perderían, las sumas y restas que hacían trataban de cómo lo harían. La senadora los regresó al juego.

Desde su llegada al tablero presidencial, movió la aguja. Su estilo no cambia: con poco, hace mucho. Cuando en Palacio no le abrió AMLO, ella lo tomó como arranque de campaña; desde entonces ya no paró. Cuando en el Frente le dieron el espacio para competir, ella se coló y arrasó en la contienda. El pasado viernes, en la apertura del Periodo de sesiones en el Congreso, el PAN le permitió dar el posicionamiento, y lo que consiguió no fue poco: el día del presidente, se volvió el de la candidata. El 1 de septiembre, que suele ser un día dedicado al Informe y a la figura presidencial, la tuvo a ella como protagonista.

“Abracemos la democracia y reconciliación, es el tiempo de México. Es ahora o nunca. Ahora la esperanza no le pertenece a la 4T, ha cambiado de manos, está de nuestro lado y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano”, dijo en Tribuna mientras decenas de legisladores afines le gritaban “¡presidenta, presidenta!”.

Xóchitl le arrebató su día al presidente. El 1 de septiembre no solo mostró la habilidad de la senadora de capitalizar cualquier espacio de oportunidad, sino que exhibió a Morena desubicada ante su irrupción. O no tuvieron estrategia para contenerla, o su estrategia fue un desastre: la hicieron brillar.

Xóchitl subió a Tribuna. Morena pudo ignorar sus palabras o dejarlas pasar, pero no. Cayeron en su juego y la hicieron crecer. Se retiraron del salón de sesiones, pero luego volvieron. Legisladores de oposición arroparan a su virtual candidata. Ahí estaban todos juntos. Sonrientes. Echados para adelante. Como no había sucedido en todo el sexenio. Morena siguió cometiendo errores. La diputada Aleida Alavéz inició su posicionamiento hablando de Xóchitl en lugar de centrarse en los logros de López Obrador.

La sesión de Congreso general, se convirtió en arranque formal de campaña.

El 30 junio pasado publicamos en estas Definiciones que “Xóchitl Gálvez representaría un punto de quiebre en la contienda. Para dar nota, se pinta sola, tiene carisma, es capaz de ganar el reflector y conecta con los ciudadanos. Entorno a ella se ha generado apoyo de una franja de la sociedad que está abiertamente en contra de AMLO y su 4T, pero se encontraba huérfana de liderazgo y candidata. Parecen haberla encontrado”.

Y rematamos aquella columna, titulada ¿Será Xóchitl?: “Si se hace de la candidatura, cualquier cosa puede pasar”. Y sí. Lo que parecía escrito –el resultado de 2024-, tiene nuevos ingredientes.

Morena sigue arriba en todas las encuestas, cierto. También Claudia Sheinbaum. Pero si hay alguien capaz de meterle sabor a la elección presidencial, es Xóchitl. Y está en el juego. Hoy su triunfo luce menos probable que el de la 4T, pero de aquí al aún lejano 2024, cualquier cosa puede pasar.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

