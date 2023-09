Claudia y Xóchitl, atrapadas en las encuestas

En México, las encuestas son el instrumento fundamental de decisión política. Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum habitan en el mundo de las probabilidades y las intenciones.

¿Algún día las encuestas sustituirán a las elecciones constitucionales? ¿Pasamos de la democracia directa a la democracia representativa y ahora, a la democracia probabilística?

Las elecciones del próximo año tienen aspectos inéditos. El primero y más notorio: nunca como ahora, México puede ser gobernado por una mujer. Xóchitl Gálvez fue ungida por el PAN, PRI y PRD después de la filtración de una encuesta y el próximo 6 de julio, Claudia Sheinbaum será candidata si gana las encuestas de Morena y sus aliados.

Otro aspecto es que serán las elecciones más caras en la historia del país. Los partidos políticos tendrán 10 mil millones de pesos. Este monto es sólo el presupuesto asignado por el INE. Falta sumar el dinero que corre por fuera de los causes legales, el cual resulta imposible de cuantificar y menos de fiscalizar. La política se ha convertido en un gran negocio.

Las dirigencias del PAN, PRI y PRD dirán que no importa, que “haiga sido como haiga sido” ya tienen una candidata competitiva para plantarle cara a AMLO y a quien represente a Morena el próximo año. Esto es verdad, pero no toda la verdad, porque el Frente Amplio por México no cumplió. No hubo elección.

El PRI bajó de muy fea manera a Beatriz Paredes. Le fallaron a los más de dos millones de electores que, de buena fe, se inscribieron en este proceso. Al final, las firmas ciudadanas sirvieron a los intereses de las burocracias partidarias. Xóchitl Gálvez es una candidata de los partidos, no de la ciudadanía, lo que coloca un lastre inmenso sobre sus espaldas.

En su breve historia, Morena encontró en las encuestas el mecanismo ideal para elegir a sus candidatos. Le asegura personas competitivas e impide la formación de corrientes y grupos que tanto daño le hicieron a partidos como el PRD. Con este método le fue muy bien en los procesos de 2015, 2018 y 2021.

“No preguntes cómo se hacen las salchichas, simplemente, cómelas”, lo mismo ocurre con las encuestas. Acepta el resultado, no preguntes cómo se hicieron. Los representantes de las corcholatas pusieron tantos mecanismo de seguridad y control, que hace muy complicado su aplicación.

A esto, agréguese la desconfianza y la mala leche de una de las corcholatas. Sea como sea, el 6 de septiembre habrá un resultado y después se verá la madurez y consistencia de las corcholatas.

Eso pienso yo, ¿usted que opina?

La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

