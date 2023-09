Un Informe Suigéneris

De lo más sobresaliente del caso Ayotzinapa esta semana, no podrán negar que la principal diferencia con la llamada “verdad histórica” es que de entrada este gobierno reconoce que fue un “crímen de Estado”. Yo entiendo que algunos de los padres se encuentran indignados sobre todo ante la mención de las 3 cáusales. Sin embargo tras el Segundo Informe dictado esta semana por Encinas, nadie puede negar que este sexenio es cuando más se ha avanzado y podemos hablar de más de 120 personas detenidas, incluso dos generales que tenían a cargo las instalaciones militares de Iguala, además de altos oficiales, 20 efectivos del ejército y el ex procurador Murillo Karam. Ahora bien, hay 55 órdenes de aprehensión aún sin ejecutar. Los tres móviles resumidos quedan: 1.- los dos carteles predominantes se sintieron amenazados.

2.- La intención de dar un escarmiento a los estudiantes por parte del alcalde Abarca.

3.- El trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.

Ya en el informe se aclara que en ningún momento se relaciona a los estudiantes con el crimen organizado. No se incluyeron las más de 155 capturas de WhatsApp en este segundo informe a petición de los padres, aunque 99 de estas capturas se pudieron constatar corroborando la información con testigos jurado e informes del GIEI. Por lo que, todo el material de este informe es dable de ser fiscalizado y judicialisable. Después de la carta dirigida al señor Presidente por parte de la SEDENA, no me extraña que la mayoría de los padres e incluso Vidulfo Rosales, salieran indignados con esa información que ni siquiera se dignaron a recibir. La carta que leyera el jefe de las fuerzas armadas, asegura que la petición de documentos que “no obran en poder del Ejército y que han sido requeridos por los padres de los 43, versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación, donde un integrante del grupo criminal Guerreros Unidos de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Federal de Iguala, Francisco Valladares, que le entregue a los 17 estudiantes en un lugar determinado”. Esto que se encuentra al inicio de la segunda cuartilla nos dejaría entender que ellos ya no tienen ni un papel más . Y básicamente recomiendan “que se le pregunte a Gildardo a dónde quedaron los 43”. Con razón se enchilaron. El Maestro Encinas y el informe, aseguran que no han terminado de revisar y no pararán hasta encontrar los datos que piden los padres de familia. Es decir, la transcripción completa de esa comunicación entre el Gil y valladares, no sólo una cuartilla. De qué números telefónicos se obtuvo y y poder tal vez averiguar el paradero real de los muchachos aparte de conocer más nombres de otros altos mandos. Esto me lo explico el propio director de Tlachinollan. Encinas aseguró quienes aparecen en las fotos de las reuniones para crear la verdad histórica serán llamados a declarar.

