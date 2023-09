Una copita de vino para dormir, ¿mito o realidad?

¿Alguna vez te ha pasado que al beber una copa de vino tinto te sientes con sueño? Si eres de esas personas, como yo, que adoran el vino tinto seguramente te habrá pasado más de una vez. La razón es sencilla, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, una característica de la borrachera es que te duerme, seguramente te habrás dado cuenta de que los borrachos se quedan dormidos en las posiciones más extrañas y muchas veces lo hacen mientras van conduciendo un vehículo.

He leído muchos reportajes hablando sobre los beneficios de tomar una copa de vino, sin embargo, debo decirles que al día de hoy, beber alcohol no le da ningún beneficio al cuerpo humano, pero, como todo en la vida, si no abusamos de él tampoco nos hará mucho daño. Siento que vivimos en una era en la que todo es malo, todo da cáncer, todo daña la salud, y si realmente hiciéramos caso de todo lo que leemos seríamos sumamente infelices, creo que podemos “pecar” con algunas cositas sin pasarnos de la raya y disfrutarlo.

Más allá de los tipos de uva, los viñedos, las casas que los producen, las añadas etc., simplemente me voy a referir al vino tinto en su generalidad, cabe resaltar que el vino blanco o rosado no tienen las mismas propiedades.

¿Qué cantidad es apropiada? En diversos estudios se comenta que cualquier cantidad de alcohol puede afectar el sueño, sin embargo, si es una cantidad mínima como puede ser una copa de vino, hablamos de 5 oz o 150 ml que es por lo general la medida que se debe servir en una copa o vaso, no creo que lo afecte tanto como para preocuparnos, pero te ayudará a relajarte.

Un estudio publicado en 2015 por el maestro en salud pública Yaakiv Henkin en el Annals of Internal Medicine encontró en un grupo de análisis, que las personas que bebían 5 oz de vino tinto antes de dormir reportaban una mejor calidad de sueño y no encontraron efectos adversos.

Es importante tomar en cuenta este dato: el cuerpo humano tarda aproximadamente una hora en eliminar una copa de alcohol por lo que, si tomas tu copa de vino y esperas dos horas, el efecto habrá pasado. Si después de tomar una copa de vino te dispones a dormir, no tardará en darte ese efecto relajador que hará que tus párpados pesen un poco más y en lo que te lo piensas ya estarás en los brazos de Morfeo.

Tomar más de una copa puede ocasionarte un sueño inquieto por lo que no lo recomiendo. No olvidemos que el vino, por muchas propiedades benéficas que pudiera llegar a tener, contiene etanol que es una droga y afecta a nuestro organismo si no lo consumimos con medida así que, de vez en cuando disfrutar una copa antes de dormir puede ser deliciosos y relajante, pero no pienses que esto debe ser una práctica que deba llevarse al extremo ni tampoco es un substituto si llegas a tener problemas de sueño.

Recuerden no tomar ningún tipo de alcohol si tienen emociones negativas, no lo usen como una excusa para “fugarse” de una realidad, en mi opinión, todo lo que se relacione con el consumo de alcohol tiene que estar asociado a felicidad, experiencias positivas.

POR RUDY TERCERO

