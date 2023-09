¿Quién quiere tirar a Harfuch?

Va muy arriba en las encuestas y algunos duros en la 4T lo quieren ‘bajar’ como sea. En unas cuantas semanas pretenden lo que no consiguieron en meses. Desde hace un año, al menos, Omar García Harfuch encabeza las preferencias en la CDMX. No será fácil tirar a quien va puntero. Primero, porque de los inscritos en el proceso interno, es el más cercano a Claudia Sheinbaum; es de su equipo. Segundo, porque es el más competitivo dentro y fuera de Morena.

Harfuch está en la carrera porque Sheinbaum le dio luz verde. Nadie tendría que dudarlo. Las señales han sido nítidas. Dejó la secretaría de Seguridad tras el triunfo de la exjefa de gobierno en el proceso nacional, unos días después de que recibiera el Bastón de mando de manos del presidente López Obrador, y a horas de que iniciara el proceso electoral en la capital. En cuanto lo hizo, el camino se le despejó: declinaron a participar Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco y Mario Delgado.

La lealtad de Harfuch al proyecto de Sheinbaum es innegable, como lo es también que a su paso por la dependencia que encabezó se redujeron los indicadores de violencia y la percepción de inseguridad, lo que la exjefa de gobierno puede vender como éxito y ser eje de su campaña presidencial.

Los radicales de la 4T que “no lo quieren” por su “perfil policiaco”, están en un predicamento: lo necesitan si quieren ganar.

Harfuch sería un candidato que podría no solo atraer el voto de la 4T sino conectar con una franja del electorado que dificilmente votaría por Morena. La encuesta ayer de Buendía & Márquez, le da 13 puntos de ventaja entre los morenistas: 33% frente al 20% de Clara Brugada y 12% Hugo López-Gatell. Y eso que López-Gatell es más conocido, pero acumula desprestigio: sus negativos casi triplican los de Harfuch: 26% contra solo 10%. En contrasentido, en opinión positiva Harfuch arrasa: 43%, frente al 31% de Brugada. Según la misma medición, mientras que 64% nunca votaría por Gatell y 61% jamás lo haría por Brugada, ese porcentaje se reduce a 40% cuando se pregunta sobre Harfuch.

Según otra encuesta (a la que esta columna tuvo acceso), una que la dirigencia de Morena en CDMX encargó a la empresa Enkoll, el exsecretario gana los 10 reactivos de la medición. Arrasa en la preferencia, tanto entre simpatizantes de Morena como ciudadanos sin partido, e incluso aquellos que votarían por la oposición.

Para tirarlo, se insiste en dos rumores: 1) es cercano a García Luna y 2) el presidente no lo quiere. La primera no tiene sustento: Harfuch jamás se reunió con el exsecretario de Seguridad de Calderón, a quien vio tres veces en eventos públicos, como parte de la Policía Federal. El segundo ya no se sostiene: AMLO ha reconocido los avances en materia de seguridad en la CDMX y su destape fue en La Jornada, el medio más afín a Palacio Nacional.

La irrupción de Xóchitl Gálvez en el ajedrez electoral, obligó un reacomodo: Sheinbaum necesita asegurar la Ciudad, y requiere un perfil que no solo atraiga el voto pro 4T, sino el de ciudadanos sin partido. Ni Brugada ni López-Gatell le suman en ese sentido. Por su fuera poco, los duros de la 4T se dividieron y lanzaron dos perfiles que se comen entre sí rebanadas del pastel electoral.

Harfuch, pues, no solo está en la carrera. La va ganando. La dupla Sheinbaum-Harfuch podría estar en la boleta en 2024.

-Off the record

López-Gatell y Sheinbaum se confrontaron durante la pandemia, por los errores del subsecretario. La relación está rota. Su aspiración a la CDMX nació muerta… Mientras el ajedrez electoral se mueve, Martí Batres cumplió ya 100 días como jefe de gobierno. El acento lo ha puesto en lo social, apostándole a la gobernabilidad y conciliación.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL