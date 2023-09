Palabras frágiles

Hoy la hipocresía, se fragua con palabras manufacturadas de forma estratégica, pretendiendo cubrir; la continuidad de pensamientos y acciones ruines.

Es preciso mencionar a que me refiero. Una mirada a un video público, transmitido por el sistema de difusión de la Facultad de Derecho de la UNAM, exhibió a un grupo de maestros de esa querida escuela, celebrar un insulto impúdico, corriente y bajo, contra la Doctora Zoraida García, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y es que la sorna que comparten: Gabriel Regino García, Carlos Cuenca Dardón y Ricardo Rojas Arévalo; éste último secretario de la Facultad de Derecho; en realidad, no nos sorprende, porque muchos de estos personajes no han logrado migrar las palabras que suelen decir en público hacia su propia convicción de hacer. Y para desgracia de este país, no son los únicos, ni serán los últimos.

En las Universidades públicas y privadas, así como en todos los campos laborales o de interacción social, abundan, estas personalidades incongruentes. Sólo basta darles una vuelta a las redes sociales para poder hacer una comprobación de lo que aquí se señala. Así, se han presenciado o vivido, injusticias abrumadoras como: la condescendencia, el robo de ideas a personas por parte de quienes tienen poder, la preferencia para obtener cátedras, cursos o becas, nacionales o internacionales, sin haber hecho el esfuerzo de muchas otras personas, el sojuzgamiento laboral, familiar y económico.

Lo que siguió después, de este homenaje al cinismo, es el cuento de siempre; una disculpa. Por supuesto, más por miedo, que por arrepentimiento. Afortunadamente, se grabó la sesión, porque de lo contrario seguiría el secretario despachando como siempre. Me parece que el director hizo bien en hacer público el cese de su secretario, pero la pregunta queda en el aire. ¿Cómo pueden seguir actuando de esa forma? ¿Acaso alguien sigue creyendo en la superioridad de una persona respecto de la otra? Bastaría que recordasen, que toda vida humana es finita, y que por ello la única misión, es servir y respetar a los demás.

Si te preguntas, porqué en la era de mayor sobre producción de protección a la igualdad, sucesos como el relatado son tan cotidianos; la respuesta podría resultar bastante simple. Se debe a que ante un panorama que plantea una conducta “políticamente correcta”, se incentiva la evasión de la razón y la responsabilidad. Claro está, que, si no vemos ventajas en la importancia de tener entereza, basados en la ética, y moral de las personas, no sé considera valioso actuar de forma correcta. Por ello, siempre ha sido importante el conocimiento de la palabra integridad, para tener un modelo de vida perfecto, ese que admiramos cuando viajamos a países como Japón o aquellos escandinavos, donde, el hacer el bien es una cuestión de estabilidad, y entendimiento social. No obstante, si en nuestro país solemos burlarnos cuando alguien hace algo bien; como no compartir ideas de denostación hacia otras personas, devolver cosas que no le pertenecen; declinar en un puesto o encomienda para la cual no estamos capacitados; meterse en una fila; obtener las cosas por influencias, ser irrespetuosos con la autoridad; o bien cuando ésta última pretende un soborno bajo amenaza a la ciudadanía. Se suele tener al caos como forma de vida.

Si no me creen, tan sólo miren a su alrededor y reflexionen hace cuanto se descarriló la responsabilidad mexicana; para transformarnos en un país tan señalado, por cuestiones ajenas a toda virtud. Cómo ejemplo: les dejó este estudio donde México sale como uno de los países más mentirosos de América Latina https://www.uea.ac.uk/documents/746480/2855738/Honesty_paper.pdf

De seguir en la tendencia de utilizar la palabra de forma artificial, tendremos menores posibilidades de prosperar, debido a que la convicción de realizar actos coherentes y correctos, son la única vía para optimizar el engranaje social y renovar la confianza, tanto interna, como externa.

Por lo pronto, es claro que aquellas personas que no destinen esfuerzos a ser mejores no tendrán un panorama halagador, porque hoy el Karma se llama, avances tecnológicos, esos que suelen revelar todos los pensamientos.

¿Y tú, actúas de la misma forma en la qué piensas?

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL