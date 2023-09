Trese salva quiebra

En el concurso mercantil de Trese, radicado en el juzgado séptimo de distrito civil de la CDMX, se publicó la tan esperada sentencia sobre la etapa procesal en al que se encuentra el expediente 666/2023, donde se fijó si la comerciante se encuentra en etapa de quiebra ó bien en etapa de conciliación.

La nota es que cuarto tribunal colegiado del primer circuito aclaró de manera detallada los alcances de la sentencia, donde señaló que la etapa en la que prevalece Trese es el de conciliación, ya que declarar la quiebra de plano, sin resolver de fondo en resultado de las apelaciones de 27 acreedores, vulneraría sus derechos humanos y en particular dejaría inauditos a dichos acreedores.

Por tanto, hasta que no resuelvan de fondo las apelaciones de los acreedores, Trese se mantiene en etapa de conciliación y la administración de la empresa la maneja al cien por ciento la concursada.

Que esta semana, Arely Gómez estaría dejando de ser Contralora del Consejo de la Judicatura Federal y entraría en su lugar el juez Antonio González como parte de los cambios que imprimirá Norma Piña… La ciudad de San Luis Potosí ahora cuenta con el Primer Juzgado Cívico que marcará un antes y un después en la seguridad, y aquí cabe resaltar la labor de Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) quien promueve y apoya a los municipios para alcanzar el Modelo Nacional de Policía de Proximidad y Justicia Cívica que ha ayudado a mejorar los resultados en materia de construcción de la paz. La idea es detectar conductas antisociales y riesgos en la comunidad, y atenderlos integralmente antes de que se conviertan en delitos o conflictos graves… Anilú Ingram Vallines se ve como una de las cartas fuertes no sólo del PRI, sino también del PAN y el PRD para la candidatura del Frente Amplio por la gubernatura de Veracruz. Ha sido delegada federal de Sedesol en ese estado, diputada federal y dos veces diputada local y coordinadora del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso Local. Destaca también que nunca ha tenido ningún escándalo… Y en el tema de la candidatura de Morena para el gobierno de Chiapas nos informan que no todo está dicho. Por lo pronto hay perfiles que no hay que perder de vista ya que conocen a fondo la problemática en la entidad, además que han trabajado desde hace años muy de cerca del actual gobernador. Es el caso del presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, el diputado federal Ismael Brito Mazariegos, quien también ha sido secretario de gobierno, presidente del congreso local y alcalde de Socoltenango. Brito conoce a Rutilio Escandón al menos desde 1998 cuando fue su suplente en la campaña a diputado local, y ahí iniciaron una relación de amistad que lo llevó a ser el coordinador de la campaña a gobernador, amén que su presencia en San Lázaro ha permitido tejer vínculos en la capital del país.

