La oposición ya se repartió estados para la elección de 2024

Los partidos de la tibia oposición ya se repartieron los estados para elegir a sus candidatos a las 9 gubernaturas que se jugarán todo para subsistir tras las elecciones del próximo año. La repartición quedó de la siguiente manera, para la cual tomaron en cuenta el potencial que tienen los partidos en cada entidad en juego. El PAN elegirá candidato o candidata en la CDMX, Yucatán, Puebla y el violento Guanajuato. El PRI sueña que ganará en Morelos y Veracruz, mientras que lo que queda del PRD se quedó con Tabasco y el convulsionado, por la crisis migratoria, narco estado de Chiapas. En estas 9 gubernaturas tendrán que prender sus veladoras para no perder su registro nacional porque, como se sabe, PRI y PRD están en la tablita de desaparecer. En otro tema, vaya susto que se llevó Alito Moreno al ver una imagen que muestra a Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Transformación y varios senadores, entre ellos Jorge Carlos Marín, ya que entre los malpensados se creyó que el yucateco se uniría a las filas morenistas pero no es así, seguirá en el PRI.

Como una triste y peligrosa claudicación del Estado de Derecho por parte de los gobiernos Federal y de Chiapas se puede interpretar el desfile triunfal de camionetas repletas de hombres armados del Cártel de Sinaloa por calles de Comalapa, siendo vitoreados por el pueblo bueno y sabio de la comunidad. En imágenes subidas a redes sociales se aprecia el ingreso de los integrantes del cártel de los sucesores de Joaquín, El Chapo Guzmán, quienes a pesar de la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, uno de sus líderes, afirman ser “pura gente Sinaloa” y llegan a recuperar San Gregorio Chamic y Comalapa, en la frontera con Guatemala, para rescatar a sus habitantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que supone que en materia de secuestros, homicidios, cobro de piso, venta de droga y demás hechos generadores de violencia, los comalapenses se quitan de encima a los de Jalisco para recibir a los de Sinaloa y todavía aplauden su llegada. El de Rutilio Escandón sigue siendo uno de los peores gobiernos estatales y ni las manos mete contra el crimen organizado que tiene en un puño a sus habitantes, llámese Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o Motonetos. En los hechos vuelve a quedar claro que la política de los “abrazos, no balazos” no solamente ha generado más de 162 mil homicidios dolosos en la presente administración del presidente López Obrador, sino que también implica omisión en la lucha contra el crimen organizado y el permiso tácito para que desfilen armados y en vehículos robados de manera impune por donde les plazca. Será por eso que la diócesis de San Cristóbal afirma que Chiapas es un Estado Fallido donde el gobierno está coludido con la delincuencia. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, bien gracias, administrando aduanas, aeropuertos y correteando migrantes como empleados de Estados Unidos.

Este lunes se tienen previstas una serie de protestas ciudadanas por la falta de agua potable que sigue afectando la zona metropolitana de Monterrey, donde ni el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas ni el gobernador Samuel García han podido resolver el tema a pesar del anuncio, con todo e inauguración incluida, de una megaobra hidráulica en el acueducto El Cuchillo 2. Muy al estilo de las inauguraciones del bienestar, hace unos días el gobernador emecista citó a medios de comunicación para, junto con el presidente López Obrador, poner en marcha una obra inconclusa que no ha resuelto el tema del agua potable en el área metropolitana de la capital de Nuevo León y municipios aledaños, por lo que para este lunes por la noche habrá protestas y bloqueos en al menos 6 cruceros de la ciudad de Monterrey. Para los habitantes de aquella ciudad se informa que los cierres vehiculares serán a partir de las 19 horas en Gonzalitos a la altura de la Honda, Sendero y Universidad, Morones Prieto y Corregidora, Garza Sada y Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Maestro Israel Cavazos y Miguel Alemán y la carretera Apodaca-Huinalá. Lo peor en este caso es que el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado para los próximos 4 días ausencia de lluvias y temperaturas entre los 35 y 40 grados en Nuevo León, entre otras entidades. Y pensar que en Movimiento Ciudadano tienen como unas de sus mejores cartas a Samuel y Luis Donaldo que no han podido con las tareas que sus electores les han asignado.

No está de más recordar a los motociclistas de la Ciudad de México, que cada día son más, que a partir de ayer domingo entraron en vigencia las modificaciones al Reglamento de Tránsito que incluyen sanciones que van de los 518 a los 2 mil 75 pesos, además de la remisión al corralón de motos y motonetas, según sea el caso. El tema es por demás sencillo si se recuerda que en esta ciudad no podrán circular motocicletas sin placas, sin seguro vehicular, no viajar en compañía de menores de 12 años, no exceder el número de ocupantes para los que fue diseñado el vehículo, no invadir ciclovías ni carriles exclusivos para el transporte público, y los conductores deberán portar casco diseñado exclusivamente para motociclistas. De entrada se prevé una sensible disminución en el tránsito de motocicletas y motonetas que carecen de placas y seguro, como también un importante número de detenidos y remitidos a los corralones por ignorar las nuevas disposiciones en el Reglamento. Esperemos que este no sea su caso ni el de sus seres queridos.

POR ENRIQUE MUÑOZ

