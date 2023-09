Los caprichos y el descaro

Cuando el movimiento de Andrés Manuel López Obrador —mucho antes de Morena ya formalmente instituido—, era una prédica, una convocatoria o una errabunda siembra en el desierto de la indiferencia, cualquier adhesión generaba gratitud. De golondrina en golondrina se hizo el verano.

En muchas ocasiones el actual Presidente, en sus recorridos — megáfono en mano— por serranías y comunidades apartadas consideraba un éxito reunir a cinco personas en un mitin. Perseverancia. Y más perseverancia.

Cualquiera era bienvenido. Se echaba mano de todos y de todo.

Con el paso de tiempo hubo seguidores de todo tipo. Fracasados, tránsfugas, farsantes, mentirosos, oportunistas, chapulines, falsarios. Y a todos se les abría la puerta. Y algunos pasaron más allá de la puerta.

Hoy las cosas son distintas. Todos quieren estar en el presupuesto y Morena puede elegir (y equivocarse, como suele suceder), pero entre todos quienes se anotan o se pasean para ser vistos sigue habiendo una fila enorme de farsantes, mentirosos, tránsfugas y acomodaticios. Es la condición humana.

Y por eso vemos ejemplares como Cuauhtémoc Blanco, cuya mayor habilidad en la vida está en sus pies, llegar al gobierno de Morelos (PES) y aspirar al segundo cargo ejecutivo, en este caso en la capital del país (Morena). Su declinación sólo confirma su desmesura.

Y en ese mismo tenor se expresa la más reciente ocurrencia de nuestro viejo conocido, el merolico doctor Hugo López-Gatell, mejor conocido como Doctor muerte o Doctor Gatinflas, cuyas aportaciones al mamacallismo, como una de las bellas artes, no pueden ser olvidadas, pero ni con ellas logrará tumbar a García Harfuch. Conseguirá otra cosa, pero esa, no.

Con todo y su éxito, Morena no tiene gente de primera. O no tanta como necesita.

Y para no olvidar la demostrada estulticia aduladora de Gatinflas, le repito una —entre tantas— de sus célebres tarugadas. No tiene desperdicio:

“…La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio (de COVID), en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. El Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad.

“El Presidente no es una fuerza de contagio. Entonces: no, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas, o al revés, como lo dije antes, o al revés.”

En ese mundo extraño de Morena las cosas son como son, pero también como no son.

“O al revés”.

TORPEDOS

Los contratos, la casa, la tesis que no es tesis. Tres torpedos contra Xóchitl Gálvez. Y los tres dieron en el blanco sin hundirla… todavía.

POR RAFAEL CARDONA

COLABORADOR

@CARDONARAFAEL

MAAZ