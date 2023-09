Caos en autopistas y Guardia rebasada

Es una realidad: los vehículos de carga que transportan mercancía en la red carretera nacional están desamparados frente al crimen organizado. Las autopistas y carreteras parecen ser tierra de nadie. Esta semana la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital utilizó las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para subrayar el gran riesgo que se está viviendo en las vías del país, con particular problema en las carreteras de Puebla, Querétaro y Estado de México.

Y lo peor es que el delito tiene tendencia creciente, de acuerdo con lo dicho por Ricardo Bustamante, presidente de la AMESIS, quien aseguró que, en Querétaro, este año, se ha incrementado 36 por ciento el número de asaltos con violencia, comparado contra el año pasado. Afortunadamente hay muchos vehículos que se recuperan gracias a la tecnología de localización, pero no se llega al 100 por ciento.

Hay lugares sumamente peligrosos para que circulen los camiones con mercancías en el país, como San Martín Texmelucan, en Puebla; Salamanca y Celaya, en Guanajuato; o Pedro Escobedo, en Querétaro. La autopista México-Querétaro ha experimentado particular crecimiento en la incidencia de estos actos violentos. No es un tema menor, y tampoco exclusivo de México. Otros países de América Latina, como Colombia y Brasil, están sufriendo el mismo flagelo, a tal grado que esta semana la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular firmó un convenio con la Federación Colombiana de Empresas de Localización, Monitoreo y Tecnologías Afines, y con la Asociación Brasileña de Empresas de Sistemas Electrónicos de Seguridad para desarrollar estrategias conjuntas para intercambiar información y monitorear y localizar unidades.

La Guardia Nacional está rebasada. El secretario General de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, Claudio Gallegos, no lo pudo describir mejor hace pocas semanas: “Realmente la Guardia Nacional no realiza patrullaje en carreteras. Está en puntos fijos, mientras la delincuencia no duerme y sabe los puntos donde las patrullas están paradas”.

México no podrá dar el salto al desarrollo mientras este delito persista, aunque lleguen cientos de empresas con el nearshoring. Tampoco es aconsejable esperar al nuevo gobierno. Eso regalaría un año de ventaja al crimen organizado. Un año de robos a diestra y siniestra de medicamentos, calzado, abarrotes, perecederos, y todo lo que los criminales deseen. Una calamidad.

SENER

La empresa de ingeniería Sener, que en México encabeza Gonzalo Azcárraga, nombró a Gabriel Alarcón como nuevo director general corporativo de Grupo Sener. La firma tiene proyectos acumulados por €1 mil millones, cifra récord, lo que exige acelerar crecimiento de sinergias entre todas sus divisiones.

