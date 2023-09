Química y violencia

Peleamos, me dejó en casa sola, se largó, ¡tengo toda la madrugada despierta!. Las relaciones de violencia doméstica cada día se visibilizan más, y más mujeres deciden hablar sobre esta situación y esta forma de vivir inconsciente y comenzamos a notar un deterioro en nuestra salud.

El ciclo de la violencia estudiado y creado por Lenore E. Walker en su obra “The battered woman” escrita en 1979, habla sobre lo que es El ciclo de la violencia, y hace referencia al proceso de evolución de la violencia dentro de las relaciones.

Dentro de este ciclo se manifiestan diferentes momentos en los cuales se desarrollan diferentes síntomas tanto físicos como emocionales en las víctimas. Estas reacciones químicas en nuestro cuerpo, se manifiestan cuando el cortisol generado en las víctimas, al estar en una situación de estrés, hace que nuestro cuerpo tenga comportamientos diferentes. Este químico producido por el cerebro es bueno para una situación de pelea o huida, y es lo que prepara al cuerpo para luchar o correr, por ello se agita la respiración, se relajan varios órganos del cuerpo, las pulsaciones se aceleran para poder oxigenar bien los músculos de nuestro cuerpo, se focaliza la visión a un punto y nos da más fuerza para huir. El insomnio es parte de estos síntomas también, ya que no alcanzas a llegar al sueño profundo por estar en alerta.

Estas reacciones químicas y físicas en el cuerpo, nos comienzan a dañar. Nuestro estado de ánimo se merma, estamos irritables, de mal humor, pensamientos negativos, tenemos miedo y esto hace que realmente nos paralicemos y no sepamos qué hacer, convirtiendo estos disparos de adrenalina en el cultivo de enfermedades que se manifiestan más tarde.

Las enfermedades autoinmunes son de las más comunes a desarrollarse bajo este ambiente, son aquellas que se manifiestan cuando una persona vive con muchísimo estrés es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en un agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos, liberan proteínas llamadas “anticuerpos” que atacan directamente a las células sanas.

No hay un estudio que diga por qué brotan las enfermedades autoinmunes, pero si hay una correlación con víctimas en relaciones de este tipo. Es por ello que aunque no exista violencia física nuestro cuerpo seguirá reaccionando con todos los demás tipos de violencia. No solo son golpes, son daños internos físicos y emocionales que también nos pueden matar.

POR BRENDA BORUNDA

LICENCIADA EN DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA / EXDIPUTADA FEDERAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

@BRENDABORUNDA

