Peligros para la República

La celebración de la Independencia de México en 2023 fue la puesta en escena del profundo sectarismo que define el gobierno del Presidente López Obrador. Al priorizar la exclusión de los representantes de los otros Poderes del Estado mexicano, tanto Legislativo y Judicial, y representantes de las distintas fuerzas políticas acreditadas en el país, fue convertido en un evento partidista y de mirada pequeña sobre el enorme el universo de la mexicanidad.

Pero esa exclusión ilustra la pequeñez de miras de lo que hoy es Morena y López Obrador. Son pequeños de mirada porque pueden ver sólo el espacio que han creado para sí en la república. No es un asunto cuantitativo. Pueden ser numerosos.

Más bien, el tema es la mirada chata, pequeña, mirándose al ombligo y, de ahí, reinterpretando al mundo de la mexicanidad. El problema con las reinterpretaciones históricas que pretenden ser universales es que corren el riesgo de estar al servicio de unos cuantos. O de uno, como en este caso al que nos referimos.

Es bien sabido que López Obrador posee un ego descomunalmente grande. Esos egos van acompañados de una ceguera del mismo tamaño. ¿Cómo sabemos eso de su ego “descomunalmente grande”? Simple. Porque él lo ha dicho infinidad de veces, antes de ser presidente, y ahora, siéndolo.

Pero, ¿qué es lo que ha dicho que devela un ego fuera de toda proporción?

Principalmente por el hecho de que se considera a sí mismo un líder y transformador a la altura de los logros y la estatura histórica de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas. Lo ha dicho públicamente mil veces, especialmente ahora en sus mañaneras.

No es una casualidad que escogió los símbolos que lo rodean. Principalmente el logotipo que representa su gobierno: seis hombres, ninguna mujer: Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas. Para AMLO, los hombres hacen historia, mientras las mujeres los aplauden. También por eso es que minimiza constantemente el movimiento de las mujeres.

Su lógica es simple: si él está haciendo historia, ¿por qué las mujeres le quieren robar protagonismo? Le parece injusto o, peor, una infamia de ellas. Piensa que hoy le toca a las mujeres subordinarse a sus propósitos heróicos. Una vez más.

Es por ello, también, que considera que toda obra que realiza su gobierno tiene un carácter épico e histórico. Una vía férrea no es simplemente una vía férrea. No; es una acto que, según AMLO, transformará profundamente la vida nacional. Cuando inauguró 4 estaciones del tren interurbano Toluca-México, aunque falten todas las estaciones de la Ciudad de México, lo declaró “un monumento a la capacidad transformadora de su gobierno”.

Y eso a pesar de que él tuvo poco que ver con ese tren ideado por Peña Nieto y que tampoco va a inaugurar el tramo completo, porque la sociedad capitalina se resiste al tramo último. Se lo niegan a AMLO igual como se lo negaron a Peña Nieto.

El AIFA, Dos Bocas, el Tren Maya y la vía Transístmica son, en la mente de López Obrador, obras que las futuras generaciones tendrán que recordar como hechos igual de importantes a la Independencia nacional, la Reforma de Juárez, los Niños Héroes, la Revolución de 1910 y la expropiación petrolera.

El error que carga es que padece de inmediatismo. No quiere esperar a ser reconocido por la historia como uno de los cinco gigantes de la historia de México. No; exige ser reconocido como tal en vida. Esa es su desesperación. Y esa desesperación lo hace pequeño, porque se concibe a sí mismo como el autor y el director de la obra, el actor principal, pero también la voz en off que exalta sus virtudes inconmensurables, el vestuarista, el escenógrafo y el que recoge los boletos a la entrada al teatro.

Los otros gigantes de la historia tuvieron que esperar el juicio de la historia. Él quiere ser el redactor de su propia magnificencia.

Esto explica el inmediatismo de los libros de texto. Su propósito no es educar a estudiantes sino que alaben los logros de su gobierno. No quiere esperar esa cosa tan mundana llamada “el juicio de la historia”. Por eso los libros de texto están hechos con ese burdo recurso de exaltar a personajes vivos. ¿Sí no lo hace él mismo, qué certeza tendrá que lo hará la historia?

Como todos sabemos, se considera a sí mismo un agudo historiador. Da lecciones no sólo a todos las y los mexicanos diariamente en las mañaneras, supuestamente haciendo historia (¿o contando historias?). También les ha aplicado sus largas peroratas a Biden, Díaz Canel, al Papa, entre otros. Pero ese hábito es de un hombre asustado por lo que dirá la historia de él. Lo guía el miedo y la incertidumbre, no la confianza en sí mismo.

En sus “observaciones históricas” ha visto como el país aplaude, con suficiente entusiasmo, a los cinco gigantes de la historia. Y ahí entra la confusión “de los tiempos” en el cálculo y en la cabeza de López Obrador. No entiende porque si son aplaudidos casi uniformemente esos héroes del pasado, ¿por qué no es él igualmente aplaudido?

Obviamente no entiende la diferencia entre pasado, presente y futuro. Y menos entiende el proceso de construcción de consensos sociales y políticos. En sus momentos históricos, esos héroes no contaban con el aplauso generalizado del público, sino que muchas veces eran recibidos a sillazos o, peor, a balazos. Así se construye la historia.

Su forma de gobernar es queriendo dar la impresión de contar con un consenso social absoluto, reminiscente de los vítores a Hidalgo el día de la Independencia Nacional. Pero como sabe que cuenta con una oposición de, al menos el 43% de la población (según encuestas de Reforma y El Financiero), ha decidido rodearse exclusivamente de los suyos, y gobierna únicamente con ellos.

Así se puede entender la decisión de invitar solamente a incondicionales a Palacio Nacional para el Grito. Es consecuente con su fantasía de unanimidad histórica sobre su heroicidad personal. Y se permite ignorar convenientemente la diferencia entre el juicio que hará la historia sobre su gestión y el juicio que hace el mismo Presidente sobre…sí mismo.

El problema es que este perfil narcisista de su personalidad deriva en consecuencias políticas concretas. Su gobierno ha decidido contratar una cantidad histórica (aquí sí cabe el calificativo) de deuda desde los tiempos del FOBAPROA. Por cierto, AMLO denunció esa contratación de deuda en un libro firmado por él, pero escrito por otros.

El propósito actual es incrementar la deuda pública a niveles insostenibles para financiar los programas sociales con el propósito de asegurar una votación “histórica”, aunque comprada y vacía de legitimidad, para ganar la elección presidencial de 2024. El sectarismo de Morena se acompaña con el asalto al presupuesto público federal para 2024.

Pero también tiene el objetivo de confirmarle a López Obrador, en tiempo real, que es tan aplaudido como Hidalgo en el Día de la Independencia. Es tan importante para el presidente la confirmación de su heroicidad como el de ganar la elección, porque la estabilidad de su expansivo y frágil ego está en juego.

Y con ello peligra la República porque, para defenderse, AMLO es capaz de cualquier atrocidad.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

MAAZ