Lucero Mijares asegura que la química de sus papás en el escenario es por la gente

“YA APRENDÍ A VIVIR SIN MIS PAPÁS JUNTOS”: LUCERO MIJARES

Le preguntaron a la hija de Mijares y de Lucero, que si le gustaría que sus papás se enamoraran nuevamente, dio la respuesta perfecta: “Sería un poco raro verlos juntos como pareja después de tanto tiempo, en el escenario la química que tienen es para emocionar a la gente”.

EMILIO OSORIO SERÁ EL PROTAGONISTA MASCULINO DE “AVENTURERA”

Emilio Osorio será protagonista en “Aventurera” y nadie lo hará mejor; actúa, canta y en la vida real si es hijo de una vedette y de las buenas de Cuba.

“TENGO UN VIDEO DE MI EX SUEGRA DICIENDO QUE MI HIJO TIENE UNA CARACTERÍSTICA QUE SOLO TIENEN LUIS ENRIQUE, ALEJANDRA Y MI EX SUEGRO ENRIQUE GUZMÁN”: MAYELA LAGUNA

Mayela, ¿el que Luis Enrique diga que tu hijo no es de él tiene algo que ver con la herencia de Silvia Pinal?

“Le dijeron que yo estaba con él por la herencia, pero mi ex suegra hizo su testamento antes de que naciera y nuestro hijo es el único de la familia Pinal Guzmán que no está incluido, dijeron que se le tenía que hacer la prueba de ADN para comprobar que si sea un Pinal y yo accedí, pero ya no hicieron nada”.

HACE MÁS DE 12 AÑOS QUE NO TENGO RELACIONES CON NADIE QUE NO SEA LUIS ENRIQUE, PERO LE DIJERON QUE ME VIERON EN LA CAMA CON OTRO Y POR ESO NEGÓ A MI HIJO

Dice Alejandra que Enrique Guzmán le aseguró: -ese niño no es un Pinal Guzmán.

“Tengo un video de Silvia Pinal cuando ella estaba muchísimo mejor en su pensamiento cuando al nacer nuestro hijo lo cargó y dijo: - Este bebé tiene la misma característica con la que nacieron Alejandra y Luis Enrique que heredaron de Enrique Guzmán, los tres tienen su orejita un poco doblada de la misma manera-.

Desde que nació nadie dudó que es hijo de Luis Enrique hasta que él dijo que tenía unas supuestas pruebas, diciendo falsedades de mi porque alguien le dijo a Luis Enrique que me encontró teniendo relaciones sexuales en la cama con otro hombre y en el departamento donde vivía con él, arriba de la pizzería y eso es completamente falso.

El papá de mi hijo lo sabe. Hace más de 12 años no tengo relaciones con ningún otro hombre que no sea Luis Enrique y él lo sabe pero tanto Alejandra como Luis Enrique son muy influenciables, le creen todo a cualquier persona que les viene a contar algo malo; y basado en eso que le dijeron Luis Enrique concluyó que nuestro hijo no es suyo por eso mi abogado lo invitó a que nos hagamos los tres una prueba de ADN en cualquier laboratorio que él escoja y que lo hagamos frente a testigos y sea una prueba legal, pero él dice que no, a él le pareció suficiente con las mentiras que le dijeron sobre mí para negar a su propio hijo”, concluyó la ex nuera de Silvia Pinal.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ