Todos los caminos llevan a Estados Unidos

Déjenme acompañarles con algunas reflexiones de esta semana que finaliza por todo lo alto con nuestras fiestas patrias. El lunes 11 en Estados Unidos recordaban la tragedia del 911 con un sofisticado performance bastante sobrio; mientras que en Chile llevaron a cabo toda una ceremonia por los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende a manos del dictador Augusto Pinochet. Por allá se reunieron el nuevo presidente chileno quien dicen que no es tan de izquierda (aunque a lo mejor finge demencia para que la derecha no intente derrocarlo a balazos), mi Tlatoani de Macuspana y muchas personalidades más incluida la hija de Salvador Allende, la actual Senadora Isabel Allende quien narró cómo vivió ella,siendo niña, esos trágicos sucesos: “Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre que entró al palacio ese día. Teníamos un mandato: contar lo que pasó entonces. Por éso: Memoria es democracia, es futuro“.

Desde esta columna insistimos en no olvidar y exigir justicia aunque hay personas que al parecer bloquean los malos recuerdos en aras de una vida tal vez menos incómoda, pero nunca completamente confortable. Otro evento que sacó chispas fue esa reunión en un salón del Congreso de la Unión que reunió personajes muy cercanos a lo que hasta hace poco todavía se llamaban OVNIS y ahora nombran FANIs. Pónganles el nombre que quieran, siguen siendo los platillos voladores de los años cincuenta. No les narraré las tres horas y cuarto de conferencias porque no me alcanza para tanto la pasión, pero hay puntos interesantes. El hecho de que diversos departamentos de diferentes universidades prestigiosas de Estados Unidos y el mundo, ahora debatan con bases científicas temas como el Omumuamua. Es asteroide o una nave? También fue interesante la declaración de Bob Salas, chozno de un presidente mexicano, quien vigilaba las bases de ojivas nucleares norteamericanas y asegura “que luces anaranjadas y esferas misteriosas en esos lugares desactivaron o desarmaron misiles en 1960, 64,67, 94, etc”. Y por último los cuerpos disecados que presentó Jaime Maussan junto con un periodista peruano, un experto médico del ejército mexicano, estudios de ADN en Alemania de estos cuerpos de 1000 años de antigüedad y 3 dedos en cada extremidad. Así nos mostraron un especie que, por los resultados, entendemos no es humana pero tampoco sabemos qué es? Además de de ser efigies replicadas al infinito en petroglifos, barro y hasta muñecas. Sin embargo, todos estos eventos siempre regresan apuntando hacia Estados Unidos. Que si el gobierno de Bush hijo dejó pasar los ataques a las torres gemelas o incluso las implotó como aseguran expertos italianos. Su patrocinio y apoyo a las fuerzas que derrocaron a la izquierda en Chile. Y por último todo ese material que se supone poseen, hablando de temas interestelares y que no quieren aflojar los del Pentágono.

Les digo, todos los caminos llevan a Estados Unidos.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA





