Se le complica la candidatura a Samuel

La tenía en la bolsa y se le ha complicado.

El gobernador de Nuevo León Samuel García, no hay duda, está más que apuntado para ser candidato a la Presidencia en 2024, pero su maniobra electoral para estar en la boleta se ha complicado. Factores internos y externos podrían dejarlo a medio brinco.

Primero, el gobernador ha sido incapaz de tejer políticamente para hacerse de la mayoría en el Congreso de su estado. ¿Por qué importa el Congreso? Porque serán los legisladores –PAN y PRI tienen la mayoría- quienes deberán autorizar su licencia para separarse del cargo y designar a su sustituto, en tanto él busca la candidatura y regresa pasadas las elecciones de 2024 a la gubernatura.

Hoy Samuel no tiene las condiciones ni para irse (requiere como mínimo 22 de 42 votos de legisladores), ni para garantizar que el sustituto, si es que logra la licencia, le sea afín; en la guerra que libra con panistas y priistas ellos podrían poner al gobernador que quisieran, incluso un adversario de García que modificara su equipo de gobierno y hasta investigara su administración.

Si no le dan licencia, el gobernador tendría que renunciar y separarse del cargo en definitiva. Pero como tomó protesta el 3 de octubre de 2021, y aún no cumple dos años de gobierno, si se va, deberá convocarse a una nueva elección. Perdería, pues, la contienda presidencial, y también el gobierno estatal. Se quedaría con las manos vacías.

Aunque parecía que dentro de MC el camino se le allanaba, tiene una ruta repleta de obstáculos. En el caso de NL, él se los colocó. Pero también hay factores externos. El que más debería preocuparle se llama Marcelo Ebrard.

El ex canciller ha dicho que no permanecerá en Morena si no son atendidas sus denuncias y reclamos sobre el proceso interno. En su partido ya le respondieron.

“El resultado de este ejercicio es definitivo. Nuestro movimiento sale fortalecido de un proceso limpio, democrático, transparente. Con un resultado incuestionable: es Claudia”, dijo Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, el domingo pasado, al entregar la constancia como ganadora a Sheinbaum.

“Resultado definitivo”, “proceso limpio, democrático y transparente”, “resultado incuestionable”. ¿Qué más necesita escuchar Ebrard? Ahí está la respuesta a sus impugnaciones. Todo apunta que se irá. Él mismo ha dicho que estará en la boleta en 2024. Y ya no tiene más opción para ello que MC.

Dante Delgado y Ebrard se entienden bien, son amigos. El líder de MC no le ha cerrado la puerta de su partido. Ha dicho que Marcelo “debe tomar su propia decisión”. ¿Está listo para recibirlo?

Ebrard, pues, podría terminar de echar a perder el salto electoral de Samuel García, a quien ya se le complicó la candidatura que tenía en la bolsa.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL