El “súper peso” y su uso político

“Miren cómo está el peso de fuerte, está fortachón, y de esto no dicen nada”. López Obrador

Sabemos que ya hemos entrado en tiempos convulsos, cuando de política se trata, pues en este sexenio hemos tenido pocos tiempos sin campañas electorales, ya sean en los tiempos oficiales que marca el INE o en periodos fuera de la legalidad. Pero, a pesar que hemos estado “encampañados” no debemos olvidar la famosa frase de James Carville, el asesor de Bill Clinton en su campaña del lejano 1992, y que hoy vuelve estar en boga, “¡es la economía, estúpido!”, reza el célebre dicho que contribuyó a la llegada a la Casa Blanca del demócrata.

Esta aseveración indica que la óptica económica sobrepasa la visión política. En lo personal creo que están imbricadas y viven en loop continuo, empero, es muy claro que para el presidente la política debe estar por encima de la economía, sin embargo, en sus permanentes conferencias matutinas, suele usar la estabilidad económica que ha tenido México para, precisamente hacer política. El llamado “súper peso” se ha vuelto un emblema de la 4T, más allá del presidente, de los fieles seguidores a esta organización y que coinciden con este movimiento.

Al respecto debemos de entender que este fenómeno de que el peso mexicano se haya apreciado, es contextual y multifactorial. Desde el comienzo del año, el peso se sostenía por debajo de los $20 por cada USD, se mantuvo hasta sus mejores valoraciones en los meses de julio y agosto, ya que se colocó en los 16.7, en estos días se ha devaluado un poco y hoy se puede comprar un dólar estadounidense por 17.10 pesos mexicanos. Esta realidad es contradictoria con todas aquellas voces -de especialistas y opinadores- que predijeron que el peso se iba a desplomar en niveles de 1995.

Al respecto, el ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, sostiene que los niveles del peso irán a la baja, puesto que aunque nuestro país (el segundo mayor receptor de remesas en el mundo), recibió 61,000 millones de dólares en 2022 y se espera una cifra similar en este año, no es el único factor que debemos tomar en cuenta, también se deberá observar la situación fiscal del país, su paquete económico para 2024; también comenta acerca del diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos; los debates del T-MEC acerca de la importación de maíz transgénico, también afectaría al peso; además del clima político electoral tanto de EEUU y México, sostiene el académico.

Así, a diferencia de Esquivel, especialistas de JP Morgan Chase analizaron que la relación del peso con el dólar “ha entrado en otro nivel”, puesto que nuestra moneda ya no tendrá la volatilidad acostumbrada, puesto que México “ha sentado las bases para un cambio estructural”. Lo anterior lo basan en el nearshoring, la estabilidad en la tendencia de las remesas, así como en la disminución del uso del peso como cobertura “de propósito general”. Veremos cómo cierra el “súper peso” para el final del sexenio, sin embargo, sea cual sea dicha estimación, lo importante a observar es el poder adquisitivo de las y los mexicanos, puesto que de nada importa tener un peso fortísimo si la microeconomía del país no va bien, es decir, si no se refleja en los bolsillos mexicanos.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

PAL