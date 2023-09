Sheinbaum va por los marcelistas

Hay asuntos que pueden esperar para después como la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, donde cerca de 260 legisladores de la coalición Morena, PT y PVEM acudieron en plenos trabajos legislativos a uno de los auditorios del Palacio Legislativo para reunirse con su nueva lideresa nacional: Claudia Sheinbaum.

La presencia de la ex jefa de Gobierno evidenció que al menos hay tres grupos de marcelistas entre los casi 40 o 50 que se inclinaron por él en sus aspiraciones presidenciales. Están los radicales que están dispuestos a irse con él del partido, los prudentes que esperan el resultado de las impugnaciones y los institucionales que aceptaron la invitación de Sheinbaum.

Nadie sobra. Todos hacen falta, lo dijo Sheinbaum. "Fue una reunión productiva con la doctora y los coordinadores de la coalición, reiteró los puntos que expuso en el Consejo Nacional, como la conformación de comités y la celebración de eventos estatales. Anunció la expansión del periódico Regeneración para llegar a todos los hogares del país e invitó a las y los legisladores a fortalecer la presencia en el territorio", nos dijo Hamlet García Almaguer, del grupo de Marcelo Ebrard.

Otros han empezando a desmarcarse de Ebrard y ya tomaron nota del mensaje del presidente del Tribunal Electoral, pues saben que la impugnación no tiene futuro al señalar que no se va a anular nada. Por si algunos marcelistas tenían esperanzas en la segunda instancia, no va a ser posible, además de que aseguran los mismos de su núcleo que la impugnación está mal hecha. "Es de las peores demandas que he visto".

Lo mismo ocurre en el Senado. No todos los que se la jugaron con el ex canciller van a llegar hasta el final con él, cuando dé a conocer su decisión y ruta a tomar para 2024.

En el Senado se tenía todo preparado para el nombramiento de la señora Celia Maya como integrante del Consejo de la Judicatura, pero todo se le volvió a venir abajo el martes por tercera vez, no solo porque resurgió la coalición legislativa del Frente Amplio por México sino porque nadie en Morena pudo convencer a tres senadores de la 4T para que votaran a favor de ese nombramiento solicitado desde "mero arriba".

La coordinación de Morena optó por sacar el tema de la agenda del día para no exhibir lo que se avizoraba como una dolorosa derrota y se reprogramó para el próximo martes en espera de que se cambie la propuesta porque mientras Celia Maya aparezca en la designación no va a salir adelante.

Tanto los legisladores del PAN, PRI y PRD, así como el trío de Morena dicen que Maya es muy cercana a AMLO y que en los últimos años se ha dedicado más a los temas políticos como ser la candidata del partido guinda al gobierno de Querétaro, donde fue derrotada, que a las demandas que exige el Poder Judicial. Así que para que transite el nombramiento se espera que la saquen de la lista para que se vote en el Senado de manera positiva.

Cero y van tres rechazos que sufre Celia Maya en el Congreso, la exmagistrada en Querétaro que se iba a jubilar: la primera ocasión se dio cuando fue parte de la terna para ministra de la SCJN, la segunda aspirante a magistrada federal y con la del martes pasado se dio más que una señal para que ya piense seriamente en el retiro.

UPPERCUT: Además del tijeretazo que se viene en contra del Poder Judicial, AMLO cerró las puertas a cualquier representante para la noche del Grito de la Independencia de México al asegurar que es evidente el conflicto porque según él se han dedicado a atacar a la 4T. Una evidencia más de que quiere un país con un sólo pensamiento.

