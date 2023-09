El poder no se transfiere

Aunque en estos tiempos electorales prematuros, hemos visto que el Presidente de la República, no actúa como un jefe de estado, sino como un jefe de campaña, primero simulando una encuesta con aparentes sufragios y después con una parafernalia entregando un bastón de mando como si él fuera el dueño del país y decidiera quien será su sucesora.

Pese a tanta simulación sabíamos quién sería su favorecida, no en vano pese a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se dedicó a recorrer el país, y desde el púlpito mañanero en estos cinco años el ejecutivo federal le iba allanando el camino.

Y ahora con una irrespetuosa entrega de un bastón que para los pueblos indígenas tiene un gran valor, quiso plasmar que el poder lo sigue teniendo él y él decidió a quién “transferirlo”, y de esa manera garantizar que se perpetuará.

Lo que no contó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que una verdadera mujer indígena, de ascendencia Otomí, y aunque lo digan despectivamente los oficialistas, Xóchitl es una mujer que para costear sus estudios vendía gelatinas en su pueblo hasta que logró ganarse una beca para estudiar ingeniería en computación en la capital del país y así salió adelante.

Xóchitl en su nombre lleva el sello mexicano, hija de padre indígena y madre mixta, no es descendiente de familias hebreas o búlgaras, quizá por eso en poco tiempo ha sido bien recibida, porque su historia de vida es halo de esperanza que se puede llegar a dónde uno quiera, con mucha constancia y perseverancia.

Porque no tiene nada de malo ser “aspiracionista” como lo ha dicho muchas veces el Presidente, no tiene nada de malo querer un mejor país, un mejor futuro para nuestras hijas e hijos, lo que sí sería malo es seguir yendo a las farmacias y que no haya medicinas, es salir a las calles y veas como te asaltan, te amenazan y hasta pierdas la vida, es malo ver cómo el dinero no te alcanza ni para la canasta básica.

Hoy Xóchitl Gálvez, es ese rayo de esperanza para el país, su camino lo ha construido por el apoyo ciudadano, más de medio millón de firmas lo respaldan y como bien sabemos y lo hemos demostrado, el pueblo pone y el pueblo quita.

Y aunque el presidente lo desee, sabe que el poder no se puede transferir, México no es una monarquía, y pese minimizar a la coordinadora del Frente Amplio por México, y decir que fue elegida por decisión de la oligarquía, lo dice porque no quiere reconocer que cada día la simpatía y popularidad de Xóchitl van creciendo.

Que ella llegó a ser la coordinadora porque así lo quiso la gente, y con todo respeto a su candidata, el presidente si está utilizando a una mujer como mera extensión de su mandato, pese a que en el tiempo que estuvo al frente de la Ciudad de México, no faltaron los accidentes en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, uno de ellos cobró la vida de 26 personas y sin olvidar que en 2017, se desplomó la estructura del Colegio Rébsamen provocando la muerte de 26 personas, de las cuales 19 eran menores de edad.

Morena ha sido la mayor tragedia para México, y los ciudadanos le recordaremos que ni con bastones de mando podrán decidir quién nos gobernará, en las urnas les diremos que su “transformación” solo fue un discurso que no tiene nada que ver con nuestra realidad y que desde hace unos meses la esperanza cambió de manos.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

