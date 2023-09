¡Tiempo de mujeres! Consolidación de la lucha por nuestra reivindicación política, dignidad y libertad

Como mujeres, la lucha por la defensa de nuestros derechos ha sido una incansable constante. En mi caso, provengo de un estado que durante muchos años se ha minimizado a las mujeres. Tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven con una asociación que ayudaba a las mujeres y niñas indígenas que representa la población más vulnerable, y ahí descubrí que, si nacer mujer en México es un inmenso reto, nacer mujer e indígena en México, prácticamente es una condena a la marginación y al rezago social.

Me di cuenta de que había que trabajar mucho por ellas, por nuestros pueblos y comunidades y sobre todo acompañarlas en esta lucha. Ahí me di cuenta también que todas las mujeres y todas las niñas, sin importar la condición en la que nazcan merecen tener las mismas oportunidades de desarrollo, una vida digna, acceso a servicios de salud, de vivienda, de educación, entre otros.

Descubrí que, como mujeres, era necesario escuchar y atender nuestras necesidades, ideas, inquietudes y con ello generar alianzas entre nosotras que nos permitieran fortalecernos, reconocernos, valorizarnos y protegernos unas a otras.

Gracias a la implementación de la reforma constitucional conocida como Paridad en Todo para los cargos de elección popular que se aplicó por primera vez en el proceso electoral de 2021, se logró en la LXV Legislatura, una composición del Congreso de la Unión totalmente paritaria, con 50% hombres y 50% mujeres, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado.

Así podemos afirmar que la Cuarta Transformación de la vida pública de México, también ha sido una transformación para las mujeres, hoy hay mujeres que están en lugares donde antes era impensable que estuvieran.

Muestra de ello es el primer gabinete paritario, que desde el inicio de esta administración marcó la política que seguiría durante su gobierno el Presidente López Obrador, con una visión a futuro para recortar la brecha cultural que impedía a las mujeres ocupar los espacios de toma de decisión en las mismas condiciones que los varones. Así, en la figura del Presidente López Obrador reconocemos a un gran aliado de la causa, pues su visión de representación igualitaria en el ejercicio del poder ha contribuido enormemente a fortalecer nuestros derechos.

El primer gabinete paritario en la historia de México rompió techos de cristal en muchos aspectos, pero principalmente en dos secretarías de Estado que nunca habían sido lideradas por mujeres: Gobernación y Economía.

Hoy, de las 16 Secretarías de Estado, ocho son ocupadas por mujeres. También podemos hablar de que, en septiembre próximo, habrá nueve gobernadoras en funciones en sus respectivas Entidades, además de que somos también las mujeres quienes encabezamos las decisiones en la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, en materia de política interior en Gobernación, o incluso en el Instituto Nacional Electoral.

Y es que esto debe ser así, los derechos de las mujeres se ejercen, no son negociables, los espacios para las mujeres se toman, no son concesiones. Esta lucha por la igualdad se da en todos los espacios sin duda.

Esta lucha histórica nos lleva al próximo proceso electoral de 2024, donde México tendrá la posibilidad de elegir a su primera mujer presidenta y con ello consagrar a las miles de mujeres que con su lucha nos tienen hoy acá.

Hoy, aún en pleno 2023, en un país con 32 entidades federativas, sólo trece han sido, por lo menos, gobernadas en una ocasión por una mujer, 14 si tomamos ya en cuenta el Estado de México, con la maestra Delfina, quién logró romper con siglos de un sistema político patriarcal que se pensaba imposible.

De cara a lo que se avecina, para el proceso electoral 2024, creo firmemente que pudiéramos tener a seis mujeres gobernadoras más, para que, a principios de 2025, además de tener Presidenta de la República, la mitad de las Entidades federativas puedan ser gobernadas por una mujer, es decir 16 de 32 estados.

En el caso de mi Entidad de origen, Chiapas, que ha sido parte fundamental en las grandes transformaciones nacionales, y justamente en el 2024 cumpliremos 200 años no hemos sido gobernados por una mujer, y creo que nos debemos esa oportunidad histórica.

De cara al próximo proceso electoral, debemos ir más allá pues resulta necesario promover la participación de las mujeres no solo bajo condiciones de igualdad, sino también de competitividad, una paridad competitiva; es decir, que los partidos propongan a mujeres en candidaturas que realmente tengan oportunidad de ganar, y no sólo en espacios donde los partidos políticos no son competitivos.

Así, si se ocupan los criterios de paridad de 2021, las nueve gubernaturas que están en disputa el próximo año tendrían que estar encabezas por cinco mujeres y cuatro hombres, garantizando, además, que las mujeres encabecemos las entidades donde nuestro instituto político tenga posibilidades reales de ganar.

La elección presidencial se avecina, y las encuestas apuntan a que habrá dos mujeres contendiendo, así que con seguridad México tendrá a su primera presidenta en 2024. Tengo el corazón y la esperanza puesta en que la doctora Claudia Sheinbaum será quien encabece los destinos de la nación y así continuar con el proceso de transformación que iniciamos en el 2018.

El visualizar a una mujer en la Presidencia de la República, nos permitirá consagrar un sueño, un sueño cuyo fin es lograr una vida en la cual las niñas y las adolescentes puedan cumplir sus sueños y aspiraciones, que tengan la certeza de que viven en un país donde puede desarrollarse plenamente y cumplir todos sus anhelos, sin que estos se vean truncados por una cultura que las excluye y que las margina por el simple hecho de ser mujeres.

Somos las mujeres las que estamos ahí, dignamente representadas en las secretarías de Estado, en la cámara de diputados, en el Senado de la República, en los congresos de los estados y en miles de alcaldías a lo largo y ancho del país.

Hoy creo y estoy convencida de que no podemos entender esta Cuarta Transformación sin el reconocimiento a las mujeres, por lo que en los próximos procesos electorales, federales y locales para renovar los ejecutivos estatales, sin duda veremos a muchas mujeres aspirando a esos cargos y otros cargos, pues estamos listas para gobernar y dar las mejores batallas en la toma de decisiones frente a los retos de la nación en los próximos años.

Es tiempo de las mujeres, porque no hay nada que no podamos lograr y prueba de ello son ustedes mujeres, que día a día, con su esfuerzo y dedicación, son ejemplo de reivindicación política, dignidad y libertad.

POR SASIL DE LEÓN VILLARD

SENADORA DE MORENA POR EL ESTADO DE CHIAPAS

@SASILDELEON

PAL