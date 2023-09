Movimiento Ciudadano desaira a alfarista

Desairan al senador Clemente Castañeda. La crema y nata de Movimiento Ciudadano dejó solo a su compañero en su informe de labores legislativo en Guadalajara.

No fueron Dante Delgado, ni Jorge Álvarez Máynez, ni Samuel García. Si ya se hubieran compuesto las cosas al interior del partido o si no existieran pleitos, solo diferentes puntos de opinión, como nos quieren dorar la píldora, pues hubiese sido la mejor oportunidad para tapar la boca de muchos “intrigosos”, y ahí hubiesen estado felices como en años anteriores cuando también coincidieron esos informes legislativos con el propio Castañeda como líder nacional del partido.

Eran entonces una bonita familia.

El senador Castañeda, sin embargo, sólo fue apapachado el viernes por su líder político, el gobernador Enrique Alfaro.

Ya que hablamos de Movimiento Ciudadano, de Alfaro y Jalisco, la diputada alfarista de hueso colorado, Mirza Flores, quien además es vicecoordinadora de la bancada en el Palacio Legislativo, pues también tuvo su fino detalle para el partido que la postuló pagándole mal al partido naranja.

En los panorámicos publicitarios en los que promueve su segundo año de labores en la zona Metropolitana con el lema: “Trabajar en serio”, Flores eliminó el membrete del partido y el águila que la metió en San Lázaro.

Seguro los dantistas ya tomaron nota al mostrar una vez más que, como amor con amor se paga, pues ella y muchos alfaristas se pueden ir olvidando de las reelecciones de sus cargos legislativos u otras postulaciones.

Xóchitl Gálvez entró el viernes a la casa que jamás en su vida imaginó, y menos que la ovacionaran como los priistas lo hicieron alguna vez con Dulce María Sauri o Beatriz Paredes en la sede del Revolucionario Institucional.

Solo que alguien le aplicó la marceliña a Gálvez, quien siempre renegó del priismo, y al que lo convirtió en piñata y, literal, la agarró a bastonazos. Es que Beatriz Paredes se ausentó para no verla y no darle su respaldo como priista.

Desde antes de la derrota sufrida por la tlaxcalteca ya era un secreto a voces que no puede con la senadora panista y no le gusta verla ni en pintura. Si sabe contar Xóchitl Gálvez, puede ir restando a Paredes y a algunos grupos identificados con ella como en Jalisco, porque no se la van a rifar por la aspirante presidencial del Frente.

UPPERCUT: En la conversación digital, Marcelo Ebrard registró 78 por ciento de percepción negativa por pObs. / erroresarte de los seguidores de Morena. “No es un buen perdedor”, fue la conversación principal al final de la contienda interna entre las corcholatas. Poco o nada le ayudó su equipo, algunos tenían el antecedente de malos resultados en la campaña presidencial del ex funcionario José Antonio Meade, pero repitieron la historia.

