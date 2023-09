La importancia de llamarse Xóchitl

Xóchitl Gálvez vino a revolucionar la vida política e intelectual del país. Revolucionó la política porque la oposición adquirió un nuevo espíritu de lucha, cohesión y propósito, además de tener posibilidades reales de ganar la presidencia en las próximas elecciones.

Y revoluciona el debate intelectual porque abre la discusión sobre los proyectos futuros viables y útiles para el país, en términos que no se habían escuchado seriamente durante este sexenio donde priva una sola voz y una única idea. Xóchitl terminó quitándole al Presidente la primacía discursiva, cuya capacidad de aplastar las ideas diferentes es el sello distintivo de la casa morenista.

Mientras la candidata Xóchitl discurre, enfrentará a la candidata Claudia y a su manager, el Presidente, quien debatirá a la par con ella. Esto se vio recientemente. Cuando Xóchitl planteó que había que contemplar la inclusión de inversión privada en la industria petrolera, quien reaccionó rechazando la propuesta fue el Presidente, no Claudia. Ella no dijo nada sobre el tema. ¿Quién ostenta el “mando” y la candidatura morenista, Claudia o el Presidente?

La reacción presidencial refleja la importancia de las propuestas alternativas de Xóchitl. Cualquier comentario, propuesta o broma de Xóchitl recibe una respuesta inmediatamente por parte del Presidente. Su obsesión con disminuirla, atajarla, ofenderla y burlarse de ella refleja el nivel de preocupación que le causa la presencia de un fenómeno social y político disruptivo.

Porque Xóchitl ya es un fenómeno cultural, sentimental, icónico en el imaginario de la mexicanidad. Empezando por su nombre, Xóchitl, y pasando por su historia de vida, ella es un fenómeno disruptivo para Morena. Es generadora de un estado de ánimo social. Y los estados de ánimo sociales no se destruyen con ataques, insultos ni ofensas, por sistemáticos y permanentes que sean. Por su naturaleza, los estados de ánimo sociales son intangibles.

En el 2018 López Obrador fue un estado de ánimo social. Hoy quien trae ese ímpetu es Xóchitl. Claudia carece de todas las virtudes que se requieren para ser un estado de ánimo social. Claudia es producto de un aparato político, duro y frío. Es vista como un clon, pobre pero clon al final de cuentas, de su manager.

El único recurso que le queda en su campaña es repetir lo que ha dicho López Obrador cientos de veces durante el sexenio. Su misión, que ya aceptó, es repetir el discurso de “ustedes contra nosotros”, “buenos contra malos”, “conservadores contra liberales”, “es un honor estar con Obrador”.

Xóchitl, en cambio, tiene todo el mundo por delante. Convoca a la reconciliación nacional, a escuchar a todas la voces y a promover la inclusión, rechazando expresamente la exclusión. Va a defender a las mujeres presupuestalmente. También a la educación, a la salud, y a los órganos autónomos. Las partidas presupuestales reflejarán las prioridades de Xóchitl. Porque un gobierno refleja sus prioridades en el presupuesto.

El presupuesto del gobierno federal para 2024 refleja sus limitadas pero exorbitantes prioridades. En primer lugar, propone un gasto gigantesco para Pemex sólo para pagar sus deudas, siendo una empresa en quiebra técnica y sin posibilidades reales de salvación. Pero el gobierno quiere tirar dinero bueno al malo.

El Tren Maya será el elefante blanco de este gobierno. Un gasto exorbitante para un tren que nunca operará con números negros. Será el albatros alrededor del cuello del contribuyente mexicano hasta que algún privado se apiade de México y acepta operar el tren, o cortos tramos rentables de él, con recursos privados.

Poner a los militares a operar trenes, aeropuertos, terminales portuarias y líneas aéreas comerciales es una perversidad que fermenta en la mente del mandatario. Son prioridades presupuestales totalmente torcidas, porque, con sus decisiones, desde ahora quiere determinar el gasto presupuestal de México durante los próximos veinte años. Piensa que, al militarizar la administración de las obras, obliga al país a seguir invirtiendo en subsidiar sus proyectos indefinidamente, a pesar de ser económicamente inviables.

Xóchitl sabe esto y está en plena elaboración de los planes para salvar a México de ser estrangulado, como país, por la perversión de este hombre que sueña como ser un objeto mítico en la historiografía mexicana. Pero la fantasía futurista del Presidente se equivoca en una cosa central: todas las grandes figuras históricas son reconocidas por lo que hicieron cuando unificaron a la nación alrededor suyo. AMLO se ha dedicado a dividir a la nación.

No sabe unir. Su propio movimiento está dividido. No es un gran líder histórico. Es un peón de momento, una figura que morirá en la pira ardiente del repudio por haber pensado sólo en él, no en todos.

Xóchitl construye, no destruye. Los grandes líderes son constructores de naciones y consensos. Para eso no necesitan dejar elefantes blancos en su camino. La convocatoria de Xóchitl tiene validez para lo urbano y lo rural. Para todas las clases sociales, todas las regiones del país. Ella es el antídoto al sectarismo y la polarización.

Claudia está obligada a apoyarse en los receptores de dinero público obligados a que voten por ella. Serán llevados a las urnas por otros receptores de dinero público: los servidores de la nación, quienes quitarán sus chalecos del gobierno para ataviarse con chalecos de Morena durante el periodo electoral.

Esa es otra prioridad presupuestal: masificar el reparto de dinero público para asegurar sus votos. Ya se vio el despilfarro de dinero público a favor de las corcholatas en la interna morenista. ¿Podrá Morena comprar la victoria electoral en el 2024? Por supuesto que es posible.

Pero también es posible que franjas de esos posibles votantes vean en Xóchitl Gálvez una oportunidad para recibir sus apoyos pero sin sujetarse a la humillación de tener que vender su conciencia y honorabilidad personales al chantaje electoral morenista.

Todo está cifrado en la oferta que haga Xóchitl. Dándoles certezas de que sus apoyos no estarán sujetas a apoyos político-partidistas, muchos optarán por apoyar una candidatura más atractiva y fresca que la ofertada por el partido del gobierno.

Tres temas van a aparecer constantemente en la campaña. Primero, la continuidad de los programas sociales y la factibilidad de su financiamiento sin provocar un quebranto en las finanzas públicas, además de su uso inmoral para controlar a poblaciones enteras.

Segundo, las megaobras y su financiamiento sin fin por su carácter improductivo en manos de militares que no rinden cuentas ni transparentan sus gastos. Tercero, el financiamiento a las Fuerzas Armadas: ¿servirá para enriquecer a los mandos o para combate a la delincuencia?

Debe ser obvio a estas alturas del sexenio que el ofrecimiento que hizo el secretario de Hacienda y Crédito Público a los legisladores al entregar un presupuesto que servirá para “las buenas finanzas al inicio del siguiente gobierno” no contiene ni un gramo de verdad.

Está entregando al siguiente gobierno un terreno económico más minado y peligroso que los territorios ucranianos ocupados por tropas rusas. Deja un país endeudado, gasto público comprometido durante los siguientes 20 años, severos conflictos en ciernes entre militares y civiles y una infraestructura energética deteriorada que no sirve para estos tiempos de la relocalización económica. La revolución tecnológica les pasó de noche.

Después de un sexenio donde no se permitió disentir con la opinión presidencial, Xóchitl Gálvez tendrá la posibilidad de gobernar de otra manera. Será indispensable crear un nuevo consenso nacional basado en diálogo, con un equipo gobernante de profesionales en todas las áreas de expertise para enderezar un barco que perdió el rumbo.

Ya no es aceptable ni posible gobernar al país como si hubiera un único camino y una sola voz. Y menos encargando la nación a un clon. Por eso, Xóchitl, con ese nombre, genera un nuevo estado de ánimo social y conquista a un país cansado de los falsos redentores. Su nombre reúne auténticamente la esencia de México: lo antiguo, lo ancestral fusionado naturalmente con lo moderno, con el mundo. Esa es la importancia de llamarse Xóchitl.

POR RICARDO PASCOE

COLABORADOR

