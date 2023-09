Se dan con todo en Morena

Bien que mal, el Frente Amplio por México (FAM) logró ya un acuerdo para elegir a Xóchitl Gálvez como su candidata a la Presidencia de la República, mientras que en Morena sufren para tener a todos contentos.

Estamos a cinco días de que se conozca el nombre de la corcholata ganadora y conforme se acerca el ”Día de D” aumentan los ataques, las denuncias y los golpes por debajo de la mesa. Estamos en un juego en el que se dan todos contra todos.

Desde que arrancó el proceso interno, por ejemplo, Marcelo Ebrard es un costal de quejas permanente.

Para muestra basta un botón: la entrega de resultados de las encuestas para determinar al aspirante ganador estaba prevista para el 3 de septiembre, pero tuvo que correrse al día 4 por reclamos del ex canciller.

A todo le pone “peros”, complicando los sondeos en diferentes regiones del país.

Con todo y eso, los reclamos podrían resultar benéficos, debido a que nadie podrá decirse engañado, si el resultado no le favorece. Tuvieron la oportunidad de supervisar, paso a paso, el levantamiento de las encuestas.

Mientras tanto, continúan los reclamos. Ayer, Humberto Pedroza y Javier Quezada, representantes de Sheinbaum en Aguascalientes, denunciaron agresiones por parte de individuos que colaboran con la diputada federal Salma Luévano y al exdiputado Heder Guzmán, identificados con el grupo de Marcelo.

En Chiapas denunciaron a la diputada Faride Abud, debido a que representantes de su equipo pegaron en varias casas calcomanías con la imagen de Sheinbaum, para evitar que sus domicilios fueran encuestados. El diputado Luis Armando Melgar fue uno de los que denunció esas acciones.

Pero del lado del ex canciller no se quedan callados, desde San Luis Potosí hasta Yucatán, sus representantes denuncian que se gesta una fraude en el partido. Y advierte que no dejarán que Sheinbaum ocupe el lugar que no le corresponde.

“Es una pena lo que pasa en México. A la fuerza ni los zapatos entran, Marcelo ganará. Él estaría arriba si el proceso fuera legal. Todos y todas con el Carnal.”, se puede leer en uno de los múltiples mensajes distribuidos por WhatsApp.

Pero eso no es todo, Ebrard presentó una “denuncia” en Morena por el presunto uso de programas sociales en favor de Claudia.

Lo malo es que todo esto resultó en un ardid publicitario, porque ninguna autoridad electoral recibió la denuncia formal.

No sólo eso, Ebrard y su equipo pusieron en marcha un operativo para atacar personalmente a medios de comunicación y encuestadores, lo cual no permite vaticinar nada bueno para el ex canciller y el proceso interno morenista. Por lo que es momento de serenar los ánimos.

***

ESTA SEMANA, Delfina Gómez encabezó la última reunión de transición con el gobierno saliente Alfredo Del Mazo. Y el panorama muestra un esbozo de lo que será su gestión, de quienes conformarán su círculo más cercano y, por consiguiente, los posibles integrantes de su gabinete.

En ese contexto, la diputada Azucena Cisneros adelantó que la Secretaría de Gobierno sería encabezada por Horacio Duarte; sin embargo, nada se ha dicho del lugar que tendrá el senador Higinio Martínez, quien está alejado de las decisiones y del círculo cercano a la texcocana.

No fue convocado a las reuniones de transición, por ejemplo, como tampoco estuvo en los encuentros de Política Social, pese a que algunos de sus cercanos decían que sus intenciones estaban en ocupar la Secretaría de Bienestar estatal.

Lo cierto es que la expectativa está puesta en la conformación del equipo de trabajo de la maestra, pero quienes conocen del proceso dicen que está determinada a no ceder a las presiones dentro y fuera de su grupo político.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La disputa es como un partido de futbol: todos quieren marcar un gol, pero a veces el balón está fuera de la cancha”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MAAZ