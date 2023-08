Vamos por la implementación de un programa de inclusión laboral para la Generación X

Con su esposo recién fallecido y con tres hijos que dependen económicamente de ella, la señora Bety perdió su empleo a raíz de la pandemia de Covid 19 y hasta ahora, no ha podido encontrar un trabajo formal porque no cumple con el requisito de edad solicitada en las vacantes ofertadas que suele ser de no más de 40 años; Beatriz Martínez tiene 45.

Y es que, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2020 tras la declaratoria mundial de alerta sanitaria, la desocupación laboral en la población de 45 a 64 años fue de 196 mil personas más que en igual periodo del año 2019, lo que representó una variación anual de 53.8%.

Mientras que, en el primer trimestre de 2021, 192 mil personas de ese mismo rango de edad, se sumaron a las filas del desempleo, lo que implicó un aumento de 53.6% respecto del año anterior. Para 2021, este grupo etario corporizó el 22% del total de la población en México.

La situación anterior, refleja una significativa dificultad de acceso al empleo de las personas en este rango de edad, al ser precisamente ese, el de la edad, un factor de discriminación y en consecuencia de exclusión del mercado laboral que les deja a la deriva, mas esta problemática acaba también por afectar a sus familias o a las personas económicamente dependientes.

Actualmente, existe un paradigma en nuestra sociedad y muchos empresarios se abstienen de contratar a personas mayores por diversas razones no fundamentadas, y lo curioso es que en la mayoría de los casos estos empresarios ya tienen más de 40 años y su edad no los hace ser menos productivos.

En lugar de la edad, los contratadores deben tomar en cuenta el perfil adecuado, experiencia y estabilidad de la persona al momento de seleccionar a un candidato. En este contexto, surge la necesidad de abordar el tema de las y los trabajadores de mayor rango etario y buscar soluciones para evitar la discriminación por ese motivo, potenciar las condiciones de trabajo adecuadas y ofrecer alternativas de conciliación de empleo y vida familiar.

Así, desde el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se pretende contribuir en la creación de trabajos dignos y generar mejores condiciones para que las y los capitalinos puedan acceder a oportunidades laborales de calidad, sin distinción de edad, sexo, discapacidad, condición de salud, preferencia sexual o cualquier otra, operando programas y subprogramas sociales como: Fomento al Trabajo Digno; Empléate; Trabajo Temporal y Movilidad Laboral; Empleos verdes; Seguro de Desempleo, entre otros.

También, desde el Grupo Parlamentario de Morena del Congreso local de la capital del país, se ha atendido el tema del empleo digno, tal es el caso de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que presenté en días pasados y que fue aprobada en mayoría por el Pleno de dicha soberanía, con el que buscamos la implementación de un programa de inclusión laboral dirigido a la población de los 40 a los 59 años de edad con el propósito de atender a las personas de este grupo que se encuentren desempleadas.

Para tal efecto, exhortamos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ambas de la Ciudad de México, para que, de conformidad con sus funciones, atribuciones y con base en su suficiencia presupuestal, se considere esta propuesta que busca coadyuvar con el gobierno local para garantizar el derecho fundamental humano al trabajo.

Esperando que esta propuesta llegue a buen puerto, me despido, apreciable lector. Nos vemos en la próxima...

Dip. Adriana Espinosa de los Monteros

@AdrianaEsMG

Redes sociales:

Facebook: AdrianaEspinosaDLMG

Twitter: @AdrianaEsMG

Instagram: adriana_espinosadelosmonteros

