Cuando se inició el desafuero contra el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, gran parte de la población no estuvo de acuerdo, ya que lo vio como una argucia legal para descarrilar al entonces gobernante capitalino en sus aspiraciones

para contender por la presidencia de la República.

Como uno de los procesos legales más famosos en la historia de México, el 7 de abril de 2005 el entonces jefe de Gobierno se

presentaba ante el pleno de la Cámara de Diputados para defenderse del desafuero iniciado en su contra.

En aquel momento López Obrador decía: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mi nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad!, ¡Viva México!”.

Señor presidente, no haga lo mismo que quisieron hacer con usted, no trate de bajar de la contienda presidencial a nadie a la mala. Que sean los y solo los mexicanos los que decidan a quien quieren como presidente de la República en el 2024 por los próximos seis años. Que ¡Viva la dignidad!, que ¡Viva México!

En su discurso el presidente de la República decía ese 7 de abril que tenía la certeza de que no se le juzgaba por violar la ley, sino por su manera de pensar y actuar y por lo que pudiera representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Hoy,

seguramente muchos mexicanos podrían pensar lo mismo respecto de Xóchitl Gálvez.

Debe el presidente actuar como estadista, defender los principios por los que tanto luchó y en alguna época combatió, de lo contrario sería caer en lo mismo y no actuar como un demócrata sino como un jefe de un partido político. Por eso, así no presidente López Obrador, así no.

Antes decía el primer mandatario que bienvenida la crítica, que es parte de la democracia. Sostenía que sería muy aburrido que todos pensaran igual. Hoy, denigra, ataca y persigue a quien piensa diferente a él.

El presidente prometió combatir la desigualdad y la corrupción, sin embargo, hoy pareciera que ni una ni otra se han eliminado en

nuestro país. Siguen existiendo los mismos pobres, sino es que más de los que había al comenzar su sexenio. De los malos manejos de recursos públicos es cosa de preguntarle a Ignacio Ovalle como estuvo lo de SEGALMEX o al director general de PEMEX lo de la casa gris.

Siempre criticó con pasión y vehemencia a sus antecesores que se inmiscuían en asuntos electorales, ya fueran del PRI o del PAN.

Además de presidentes de la República, eran dirigentes “morales” de sus respectivos partidos. Hoy, él es el que manda, dirige y decide en Morena, Mario Delgado es un empleado más.

En el proceso interno de Morena para decidir quién será el o la abanderada del movimiento rumbo al 2024, el que decidirá será el presidente López Obrador, no las encuestas, o lo que es lo mismo, el gran encuestador es él. Aquí si aplica aquello de que “lo que diga mi dedito”.

No solamente decidirá o inclinará la balanza en favor de su preferido o preferida, también será su jefe de campaña. En lugar de mostrar gráficas, estudios, programas que beneficien a los mexicanos, se regodea violando la ley, publicitando en su mañanera encuesta relacionada con la intención del voto.

Criticó a todo aquél que abusara del poder y se aprovechara de su cargo para sacar alguna ventaja, hoy él hace lo mismo filtrando información confidencial de Xóchitl Gálvez en manos del SAT. Por eso: así no presidente López Obrador, así no.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

