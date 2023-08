No hablemos de Xóchitl Gálvez

No porque no tenga que hacerse, sino porque es justo lo que está buscando el bloque opositor al obradorismo militante, mismo que, luego de cinco años, no ha construido ni narrativa, ni argumental, pero sobretodo, ni políticamente, un adversario o adversaria congruente y sostenible o al menos de verdadera derecha.

No porque al hablar de la persona en cuestión tengamos que ser intransigentes o negar de forma tajante que ha tenido de manera accidental y efervescente un reflector de mediano tamaño, sino porque es imaginario pensar que este perfil tiene la misma carrera política que los perfiles que abanderan el obradorismo militante. No porque cree —la persona en cuestión— que tiene la posibilidad de brindar a las capas de la sociedad mexicana una alternativa políticamente seria al obradorismo, sino porque políticamente representa una pequeña bocanada de aire a una oposición que ya había dejado de respirar, que tiene cada vez menos representatividad, legitimidad y confianza de las personas votantes.

Y es que, ni siquiera este grupo opositor se hubiera podido imaginar que algunas de las líneas discursivas le funcionarían por sí mismas, ya que, sin el amable permiso de las redes sociales poco a poco les han quitado la posibilidad de capitalizar electoralmente estos destellos digitales, es decir, nada que signifique mayor presencia pública, mayor respaldo social, mayor gobernabilidad, ya que cada vez gobiernan a menos personas. No perdamos de vista que la alianza PRI-PAN-PRD perdió el 4 de junio, más de un millón de votos en conjunto, principalmente el padrón electoral más importante del país, el Estado de México.

Una alianza fragmentada, desorganizada y disminuida, luego de que se hayan ido 300 priistas de hueso colorado y varias "propuestas" panistas se bajaran de la contienda interna, debido a las decisiones de X. González, jefe empresarial de dicho grupúsculo.

De la misma forma, poco que decir del PRD, que hasta hoy el único respirador artificial que tiene es una alianza que no se percibe a sí misma como minoría, que no se sabe pequeña, que no se entera que ya no es la aplastadora maquinaria de corrupción que fue en un régimen que le declaró la guerra contra el narco y que dejó a México en las ruinas.

No hablemos de Xóchitl Gálvez, no porque le pudiéramos dar un involuntario crecimiento en la opinión pública, sino porque no tendrá jamás un programa evolucionado a derecho constitucional que apoye a más de 11 millones de personas adultas mayores, ni a 11 millones de becas para estudiantes, ni 2 millones de Jóvenes Construyendo el Futuro, ni una moneda fuerte y estable, mucho menos votarían jamás por ella 30 millones de personas. No hablemos de Xóchitl Gálvez porque el obradorismo militante tiene un proyecto que seguirá dando más de 8.3 mdp a los programas para las personas pobres y eso no es otra cosa, sino la búsqueda del ejercicio de los derechos humanos que tanto se arrebataron durante los gobiernos de su partido.

POR ALAN VARGAS

COLABORADOR

@SOYALANVARGA

