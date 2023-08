México y la brecha salarial

Carmen vive con su hija Lucia de 2 años y su abuelita que tiene una enfermedad degenerativa, su salario no alcanza para solventar los gastos de las tres, sus estudios de preparatoria no le permiten acceder a un mejor empleo, ha pensado dedicarse al comercio informal para tener mayores ingresos, cuidar de ambas y evitar 4 horas diarias de transporte público, pero si lo hace, perdería el acceso al sistema de salud que pese a las deficiencias que lo caracterizan, es fundamental para su abuelita.

Carmen, a pesar de todas las horas en el trabajo, percibe menor salario que sus compañeros hombres y sufre discriminación por ser mamá. Esto lo viven millones de mujeres en México; el salario, el acceso a la educación, a la salud y a un sistema de cuidados son solo algunas de las tantas necesidades apremiantes.

Recientemente el Foro Económico Mundial publicó el Índice Global de Brecha de Género, en el que México se posicionó en el lugar 33 de 146 países evaluados con un puntaje de 76.5, lo que representa un retroceso de dos posiciones a nivel global en comparación con 2022. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, publicada el pasado julio por el INEGI, se advierte que persiste la brecha en el ingreso, por cada 100 pesos que percibieron los hombres, las mujeres ganaron solo 65 pesos.

México ¿cómo vamos?, señala que las brechas de ingreso entre hombres y mujeres son más grandes a mayor edad, menor nivel educativo y mayor número de hijos, por ejemplo, en 2022, las mujeres de 19 años o menos recibieron 70 pesos por cada 100 pesos que ganaron los hombres, las mujeres mayores de 60 años percibieron únicamente 58.9 pesos.

Sumado a ello, la educación determina la magnitud de la brecha de ingresos por sexo. Las mujeres reciben menos ingresos que los hombres cuando su nivel de escolarización es menor. Las mujeres con educación profesional tuvieron un ingreso trimestral promedio de 35,444 pesos y los hombres de 49,947 pesos, en cambio, las mujeres que contaban únicamente con educación primaria reportaron un ingreso trimestral de 9,845 pesos, contra 17,114 pesos de los hombres con el mismo nivel educativo.

Otro factor que impacta en el ingreso es el número de hijos. Las mujeres sin hijos tuvieron un ingreso trimestral promedio de 19,859.23 pesos, en comparación con los hombres sin hijos que recibieron en promedio 25,096.10 pesos al trimestre. ¿Porqué en este país tiene que ser tan difícil ser mamá?

Las mujeres no enfrentamos los mismos retos, nuestra realidad es distinta, tenemos salarios inferiores, un mercado laboral informal con horarios “flexibles” que no da acceso al sistema de salud, donde la mujeres no se jubilan nunca, ademas, sin una red de cuidados y sin estancias infantiles.

Queda un largo camino por recorrer, dependerá de nosotras, sociedad civil y gobierno que Lucia y millones de niñas tengan un futuro distinto con mayores y mejores oportunidades de desarrollo profesional y económico donde ser mamá no las frene durante toda su vida.

No permitamos que el futuro de nuestras niñas dependa de los roles y estereotipos de género, sino de una sociedad justa, respetuosa, inclusiva y con visión humanista.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

SEGUIR LEYENDO:

Día internacional de la familia desde la ONU

De mentiras y anacronismos