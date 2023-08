Sí trabajará la SEP con los libros de texto recién elaborados

Todo parece indicar que los estudiantes de educación básica trabajarán con los Libros de Texto Gratuitos (LTG) que rediseñó la 4T tal cual están: con múltiples errores.

Esta semana fue muy intensa informativamente en cuanto a este tema, pues ha sido criticado y defendido por unos y por otros que si los libros esto, que si los libros lo otro. Están mal hechos y punto, esa es la realidad, sin embargo, al final nadie termina por ponerse de acuerdo con qué se va a hacer.

Para calmar un poco las aguas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo martes (o sea, mañana) los especialistas que crearon los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) darán una serie de conferencias, de 17:00 a 19:00 horas, para explicar y analizar el contenido de los mismos.

Posteriormente, Leticia Ramírez, secretaria de Educación federal, aseguró que se trabajará con los libros tal como están y se verá después: “Vamos a presentar los libros y veremos, los vamos a estar trabajando”, dijo la funcionaria.

Entonces, si se trabajará con ellos así como están, de qué servirán las conferencias informativas que se harán para analizar y explicar su contenido, ¿o piensan corregirlos a mitad del ciclo escolar?

Es una situación compleja por donde se vea, y es que cada vez vemos más ejemplos de los múltiples errores que hay en su interior.

A ver, nadie ha dicho que esté mal rediseñar los LTG, es algo necesario para ir acorde a los tiempos que vivimos, lo que se critica es que están mal hechos, contienen imágenes que podrían ser de mucha mejor calidad, además de contenido erróneo de fechas importantes.

Pareciera que no pasaron por una supervisión minuciosa, que debió existir pues estamos hablando de los libros que guiarán a los estudiantes en su recorrido por la escuela; o sea que nadie detectó los errores antes de mandar a imprimirlos, eso es gravísimo.

Por un lado, hablamos de que, por errores humanos -pues varias personas participaron en la elaboración de los contenidos-, es posible que el gobierno federal los mande a reimprimir, lo que generaría un doble gasto, presupuesto que desde 2019 se redujo a 2 mil 55 millones de pesos, 517 millones menos que lo aplicado en 2018 para la "Producción y distribución de libros y materiales educativos". Por el otro, es altamente posible que los dejen así este ciclo escolar y le avienten el paquete a la siguiente administración.

A dónde vamos a llegar con estas decisiones, en lugar de preocuparse más por el desarrollo de la infancia y la adolescencia en México, nuestros gobernantes se creen que lo tienen resuelto y que su ley es la única. Lamentable.

‘El Tiburón’

También lamentable es la situación que se vivió en el interior de un restaurante de comida rápida en San Luis Potosí, en el que un hombre, llamado Fernando Medina, alias “El Tiburón”, golpeó con saña a un jovencito de 15 años, trabajador del lugar, mandándolo al hospital.

No es la primera vez que El Tiburón usa sus puños como armas para agredir a quien puede, hay otro video que confirma esto. Ahora este hombre se encuentra en prisión y el joven en su casa, pero qué nos pasa cómo sociedad, como compañeros no sólo de trabajo, de todo: El tipo entró sin preguntar al área donde se preparan los alimentos para atacar directamente al joven, sus compañeros no lo ayudaron, ignoraron la acción y siguieron atendiendo como si lo que pasara tras bambalinas no fuera grave. ¿Será miedo o indiferencia?, la que sea, no podemos vivir con ninguna; nadie llamó a la policía, hasta que el agresor huyó. Al fin lo encontraron y será juzgado por tentativa de homicidio, pero ¿y el resto de nosotros?, ¿cómo estamos actuando?, hay que reflexionar.

POR KARINA ÁLVAREZ

FACEBOOK: @KARINAPERIODISMOSOCIAL

TWITTER: @KAFARK84

CORREO: K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

INSTAGRAM. KAFARK

PAL