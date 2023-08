A su —peor— manera

“A mi manera”. Canción icónica que ha traspasado fronteras, tiempos e idiomas, siendo que a la fecha se sigue interpretando por muchos. Para algunos es la canción que describe una vida, la propia incluso; con errores y aciertos, resultado de hacer las cosas “a mi manera”. Para otros es la canción de un triunfador; la victoria de “haberlo hecho a mi manera”, llevando al logro. Para otros más, habla de un soberano imbécil que, palabras más palabras menos, insinúa un “jamás viví un amor que para mí fuera importante”.

Como sea, hemos sido testigos de un nuevo hito en las mañaneras. La presentación a través de la IA de López Obrador cantando “a su manera”.

El hito no se debe a la utilización de esta tecnología de punta, sino al evidente hecho de que se da el tiempo para jugar, para perderlo en una canción (el final se acerca ya), pero no tiene ese tiempo para recibir a las madres buscadoras, para atender seriamente el desabasto de medicamentos (la ideota del banco de medicinas no cuenta) y un largo etcétera.

“Canta” de manera tal, que ya sea se trate de cuestiones electorales o de otras muchas, es a la mala. De la peor manera, pues.

A estas alturas nos conocemos de memoria cómo al mandatario le encanta fingirse víctima de todo lo malo que sucede en el país (más si él lo provoca, lo cual suele ser muy a menudo). Adora la estrategia de tirar la piedra y esconder la mano; es una técnica que ha perfeccionado. Y ahora la practica con ímpetu y a sus anchas contra la Señora X. Todo abona para confirmar que López Obrador gobierna a su manera, que implica no tener la menor intención de acatar lo que establece la Constitución, el Poder Judicial, el TEPJF. En este caso el no denostar a Xóchitl Gálvez.

Se ha cansado de decir que él tiene otros datos (otra forma de decir “a su manera”) y también que “no le vengan con el cuento de que la ley es la ley’.

Es claro, a él le gusta la ley… a su manera. Así, su desacato al INE y al Tribunal; ¡12 veces desde que el TEPJF (13 de julio) le dijo “ya no más”! De forma socarrona e hipócrita continúa con las maromas tipo “no lo dije yo”, para seguir hablando de los rivales electorales de Morena.

A su manera promueve —más allá de la ley y/o caer en desacato de órdenes judiciales— a sus corcholatas. Estas se encuentran en plena campaña —aburridísima, por cierto— con el objeto de que el que más brille (muy a su manera) sea no otro sino el propio Presidente de la República.

No se vale llamarse a sorpresa. Desde un principio anunció que todo sería a su manera con aquel “al diablo las instituciones”; y luego las argucias para ir deformando la ley o simplemente violarla. Ahí está la Guardia Nacional a cargo de la Sedena, o los comisionados sin nombrar necesarios para que el INAI funcione, porque la situación ideal, “a sumanera”, es la opacidad y no la transparencia ni la rendición de cuentas. Que conste, ‘no lo estoy diciendo yo’, sino Adán Augusto López.

A su manera mueve a un Senado y a un Congreso, los cuales debieran comportarse como poder autónomo. Y cuando el Poder Judicial u otras instituciones no se rigen “a su manera”, se escucha en Palacio la diatriba de que son corruptos y no ayudan al país. Que no presente pruebas de sus dichos es lo de menos…

“A su manera” han pasado casi cinco años en las que él se encarga de ahondar las divisiones sociales, en recetarnos “abrazos, no balazos”, a pesar del número persistente de asesinatos (y el creciente de desapariciones).

Me temo es tarde para encontrar “la manera” de que el titular del Ejecutivo cumpla la norma. No se ve que haya ya ninguna opción ni mecanismo para conseguirlo.

El país escucha impávido a un Presidente que se ufana de haber conducido el sexenio “a su manera”, sí, de la peor manera.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ