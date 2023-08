Melissa Aldana: consagrada en el olimpo del saxofón tenor

La encuesta Jazz Critics Polls, referente entre periodistas allegados al género (quienes publican la llamada “Guía del consumidor de jazz”), ha decidido designar a la artista chilena Melissa Aldana entre las cinco saxofonistas tenores más destacadas por la crítica especializada.

Consignar números como indicadores de valor a trayectorias artísticas no suele ser una tarea afortunada, ya que casi siempre recae en decisiones unipersonales o éstas son concebidas desde patrones mediáticos. No obstante, en esta ocasión, al tratarse de un gremio que ha dedicado buena parte de su vida a visibilizar los recovecos del jazz, que cómo género suele ser estigmatizado por un sinfín de juicios, es una pauta que indica la seriedad de este fallo. En el caso particular de Aldana, su nombre en la lista muestra la perseverancia de una saxofonista que ha transitado con tenor, desde temprana edad, en la búsqueda de un sonido que abraza sus anhelos.

A sus 34 años, y con los discos Free For All (2010), Second Cycle (2012), Crash Trio (2014), Back Home (2016), Visions (2019) y 12 Stars (2022), Melissa Aldana ha expandido profundas raíces, que provienen desde los legendarios saxofonistas Kiko Aldana y Marcos Aldana, abuelo y padre respectivamente, en una carrera que florece en distintos ramales, desde la polivalencia cultural latinoamericana (destaca una suite escrita en alusión a la pintora Frida Kahlo), la tradición jazzística seminal (así como la contemporánea), y un sinnúmero de experiencias de vida.

Como portavoz de las mujeres en un universo artístico que sigue siendo dominado por los hombres, Aldana ha ganado diversos reconocimientos; destacan el primer lugar obtenido en la Competencia Internacional de Jazz Thelonious Monk, la nominación a los premios Grammy como mejor solista y, el más importante, la respuesta positiva del público que ha construido con ahínco.

El reciente logro, publicado en la prestigiosa publicación editorial Down Beat, la coloca junto a los inigualables saxofonistas Chris Potter, Joe Lovano, James Brandon Lewis y Charles Lloyd. Sin lugar a dudas, este laurel representa un aliciente que impulsa aún más su carrera.

¡Enhorabuena por Melissa! Sus principales redes para seguir de cerca sus pasos son: @melissaaldanasax / melissaaldana.net

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Por Pablo Iván Argüello

Colaborador

@antropologojazz

MAAZ