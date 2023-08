La sometida Liga MX y su frase preferida: “Yes, Sr.”

No deja de sorprendernos la manera en que el presidente de la Liga MX ha vendido este órgano a la MLS, y a todos lo que tengan que ver con la organización y transmisión de la Leagues Cup. Es como si el futbol mexicano hubiera dejado de ser su dueño, y ahora esté a la orden de otros.

La participación en la Leagues Cup se ha convertido en un problema para la mayoría de los equipos mexicanos, que ahora también tendrán que responder a las exigencias de Apple, la compañía que tiene los derechos de transmisión de este torneo, y que ha pedido que ninguno de los clubes nacionales, que han quedado eliminados, adelanten sus partidos de Liga (Jornada 4 y 5), aun cuando se había dicho esto sería posible, al momento de quedar fuera.

Con esto llega, de nueva cuenta, una postura sumisa de parte de aquellos que, se supone, deben velar por los intereses de la Liga MX, y que solamente dan la impresión de que su único fin es quedar bien con Estados Unidos, con la MLS, y ahora hasta con la plataforma que transmite los duelos de esta competencia, a la que no le gustaría que un juego de Liga MX adelantado, opaque su torneo en cuestión de audiencia, ya que esos partidos de Liga MX tendrían potencialmente más gente viéndolos, al ser algunos en televisión abierta.

En un inicio, en el reglamento de cara a la Leagues Cup, se habló de que aquellos clubes mexicanos eliminados en fase de grupos, por ejemplo, podían ponerse de acuerdo para adelantar sus partidos. Sin embargo, ahora resulta que ningún conjunto nacional podrá jugar en el torneo de Liga, hasta después del 18 de agosto.

Al cierre de esta edición, juegos de la Jornada 4, como Puebla vs. San Luis y FC Juárez vs. Chivas; y de la Jornada 5, Chivas vs. Tijuana y Mazatlán vs. Puebla, podrían llevarse a cabo en los próximos días, si así lo quisieran los equipos. Bueno, eso en el plan original, y antes de que las cabezas de la Liga MX volvieran a doblar las manos con los que parecen sus jefes, o sus dueños.

Da la impresión que lo único que saben decir, desde las oficinas de la Liga MX, es: “Yes, Sr.”, porque es lo que parece escuchar desde Toluca con cada una de las instrucciones, o de las peticiones que hacen desde Estados Unidos.

Que si quieren mover los horarios de los juegos: “Yes, Sr.”; que si quieren que los equipos de Liga MX no puedan adelantar sus duelos porque esto les quita foco y atención a la Leagues Cup: “Yes, Sr.”; que si un partido estaba programado para salir en televisión abierta en México, y al final se los quitaron por sus hu…: “Yes, Sr.”; y así muchas otras cosas.

No existe una figura dentro de la Liga MX, o con representación de la Liga MX, para este torneo capaz de poder velar por los intereses de sus representados, y da la impresión de que solamente velan por los intereses de aquellos con los que buscan quedar bien, es decir, con los gringos, quienes están felices de tener todo a su favor. Claro que la gente de Apple y la MLS no tiene la culpa, ellos ponen sus reglas, la culpa es de quien acepta o de quien no reclama.

Sumisos, entregados, sin la autoridad, lo único que nos hace pensar es que, en verdad, su principal objetivo es “demostrar que la MLS es mejor… perdón, que la Liga MX es mejor”, como le ganó el subconsciente a este personaje.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

