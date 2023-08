Cadeneros de antros: ¿prepotencia o seguridad?

Seguramente cuando se mencionan a los cadeneros de un antro se te vienen a la mente esos gorilas, prepotentes, groseros, mal encarados que te hacen pasar un mal rato formado teniéndoles que rogar, viendo cómo les hablas y no te responden. Eso es parte de su trabajo, pretender ser una autoridad inalcanzable, casi sin escrúpulos, sin embargo, todos ellos, cuando los encuentras fuera del trabajo, son gente increíble, amables y buenas personas, yo tengo la fortuna de conocer a varios de los cadeneros más famosos de México y les puedo decir que son grandes seres humanos (Azael, Chepe, Chucho, Zamora, Tayson, etc.), pero ¿te has puesto a pensar en la importancia, riesgo y responsabilidad de su trabajo?

¿Por qué son así? Ellos deben demostrar desde la entrada que son la autoridad, que si van a tu mesa y te piden que te calmes les tienes que hacer caso, si no se les respetara probablemente la mayoría de las personas ni siquiera los tomarían en cuenta, en el aspecto de seguridad es muy importante que ellos aprendan a detectar los focos rojos que se acercan al antro antes de que entren. Un foco rojo pueden ser los grupos de hombres solos y la razón es que por lo general cuando se pasan de copas empiezan a tirarle la onda a cualquier chica que pasa sin importarles si viene acompañada o no, al estar alcoholizados no miden los riesgos y se avientan más fácil a ligar, eso por lo general deriva en peleas cuando los novios de aquellas a quienes se acercaron reclaman.

Otros focos rojos: Personas que vienen alcoholizadas, que llegan prepotentes o groseras a la cadena ya que ese comportamiento si lo llevan a cabo dentro del antro seguramente ocasionará problemas con otros clientes, personas que se han peleado o han tenido problemas en otros antros, que se vean de dudosa reputación (sexoservidoras, traficantes, asaltantes etc.), y aunque el tema de la discriminación siempre salga a relucir cuando se habla de cadeneros, no podemos dejar de lado la importancia de su labor en torno a la seguridad del lugar, ellos deben tratar por todos los medios de garantizar la tranquilidad dentro del lugar y que los clientes puedan vivir una grata experiencia.

En lo que no estoy de acuerdo es en que golpeen a los clientes cuando hay una pelea o que agredan físicamente a alguien por la razón que sea (siempre y cuando no involucre situaciones de alto riesgo como personas armadas o que atentan contra la vida de los demás o la propia), su responsabilidad es separar y sacar del lugar a una parte de los que se están peleando y dejar a los otros dentro en lo que se enfrían las cosas.

Parte del marketing de un cadenero también es crear FOMO (Fear Of Missing Out) con la intención de hacer que la gente tenga deseo de entrar, es por esto que cuando logras pasar la cadena y te haces amigo del jefe de puerta te sientes alguien importante, este fenómeno es parte esencial de los antros y se practica en todo el mundo, te invito a que trates de entrar al OMNNIA en Las Vegas o a varios de los mejores antros en EU y Europa. Así que, si vas a un antro, llega temprano, hazte amigo del jefe de puerta, no vayan hombres solos, se amable, y si cuando sales le das una propina no se va a olvidar de ti.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

MAAZ