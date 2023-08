No, Beatriz no será la candidata

Hay una narrativa que repetían algunos, sin mayor sustento que un deseo recargado en las viejas prácticas, de que la priista Beatriz Paredes podía ganar la candidatura del Frente Amplio por México a Xóchitl Gálvez.

La línea era: Beatriz ha crecido en las encuestas y ha cerrado la contienda en el Frente. Y el argumento central: el PRI tiene estructura, y ‘Alito’ es tan bueno para movilizar que el día de la votación que tendrá un valor de 50% en los resultados -3 de septiembre- (el otro 50% serán las encuestas) el tricolor llevará a más gente a las casillas y Paredes ganaría a Xóchitl con el “músculo priista”.

En un país donde 7 de cada 10 –según las encuestas- nunca votarían por el PRI, llevar a una priista de cepa en la boleta, sería demoledor. Beatriz, además, no ha ganado una sola votación para un cargo de elección popular en los últimos 30 años; todos sus cargos han sido plurinominales –en el Congreso- o designaciones –embajadora-. Es buena para los acuerdos cupulares, pero mala para ganar elecciones: perdió dos veces -2006 y 2012- las únicas dos contiendas en las que participó: la jefatura de gobierno de la CDMX.

Más allá del deseo alimentado desde su equipo, que buscó generar una percepción favorable hacia su candidata, la realidad dice otra cosa. Y se impone.

El padrón de probables votantes es de “casi 2 millones 300 mil de personas”, me dijo hace unos días el exconsejero electoral Marco Baños, integrante del Comité organizador del proceso en el Frente. De ellos, “casi un millón” fueron simpatías registradas en favor de Xóchitl Gálvez, me confirmó en la radio la propia aspirante la semana pasada. Ese millón, sumados a los casi 400 mil apoyos de Santiago Creel, volverían inviable que la maquinaria priista avasallara. El propio Comité “rasuró” alrededor de un millón de apoyos porque no cumplían con los requisitos.

Más todavía: no hay una sola encuesta publicada que le de menos de dos dígitos de ventaja a Xóchitl sobre Paredes. El tracking de Mitofsky, por ejemplo, pone a la primera con 63.2% frente a 36.8% en preferencia efectiva. La encuesta de encuestas de Polls.MX, que concentra todas las mediciones publicadas, le da una ventaja a Gálvez de 56% a 21%. No parece haber ni visos de competencia.

Si a eso sumamos que Xóchitl va cosechando apoyos –como el del PRD que ya le levantó la mano- y acercamientos –como con el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, que pintó su raya con MC por no abrir la posibilidad de integrarse al Frente-, Beatriz no tiene demasiado para pelear.

El dardo demoledor llegará hoy, cortesía de ‘Alito’. El tricolor está listo para levantarle la mano. El PRI no solo no se opondrá, sino que acompañará a Xóchitl, una vez ganadora del proceso.

-Off the record

Los liderazgos priistas en la CDMX, por cierto, tampoco ven con buenos ojos a Beatriz, de quien piensan solo está utilizando la ola del Frente para aterrizar en la Ciudad y buscar la candidatura a la Jefatura de gobierno –por tercera vez- o encabezar la Fórmula al Senado.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

