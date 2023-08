La fiesta después de los 40

Yo fui gerente del Baby’O de Acapulco en un tiempo donde ese hermoso destino aún estaba en sus épocas doradas. La fiesta para mí era común, parte de mi vida diaria, en mis inicios (1993) trabajaba seis días de la semana y sólo descansaba los lunes. En total tuve la oportunidad de haber estado en más de 4 mil 500 fiestas, son un montón.

Obviamente después de tanto reventón llega un punto en el que te aburre y lo último que quieres en tu vida es pisar de nuevo un antro, sin embargo, tengo muchos amigos que son dueños o gerentes y que en aras de conservar la amistad voy a visitarlos de vez en cuando, pero ¡ya nada es igual! Definitivamente el aguante que tenía en esos años de juventud se fue para nunca volver.

En la actualidad salir de fiesta y desvelarme hasta altas horas de la noche representa al menos dos días de recuperación en estado catatónico, sin moverme de la cama, alimentándome de Riopan y electrolitos, caldo de pollo y sueño reparador.

En primer lugar, el ánimo cambia, lo que antes te parecía excitante, hoy en día no lo parece tanto, te pongo un ejemplo: ¿Cuántas veces has hecho el plan de salir el fin de semana y conforme se acerca el momento de la verdad vas encontrando diferentes excusas para no ir?

Y al final ponerse la pijama, hacerse un té y ver una película en Netflix parece ser la mejor opción del mundo y terminamos por quedarnos en casa. Si por alguna razón logramos pasar esta primera prueba sabemos que nos espera un largo camino que sin duda debe comenzar con un poco de Riopan o quizás Omeprazol, y pensamos: ‘Hoy va a estar leve, a ver si a las 2:00 am ya estamos de regreso’.

Nuestra forma de beber es diferente a cuando éramos jóvenes, hoy bebemos más lo que nos gusta a diferencia de aquellas épocas que bebíamos para lo que nos alcanzaba. Disfrutamos más de nuestra bebida y procuramos no pasarnos de copas para poder soportar más la noche, sin embargo, conforme avanza la fiesta comenzamos a beber un poco más, comenzamos a perder la noción del tiempo, extrañamente nos la empezamos a pasar de maravilla, ya no nos queremos ir y terminamos por llegar a las 4:00 am a nuestra casa.

Hay varios procesos biológicos que cambian al pasar los 40 años y entre más viejos estamos menos capacidad tenemos de procesar distintas moléculas entre ellas la del alcohol, de entrada, el cuerpo pierde músculo y gana tejido graso, el cuerpo tiene menos agua y por lo tanto el alcohol no se diluye igual que cuando eres joven.

El hígado baja su producción de la enzima alcohol deshidrogenasa (encargada de metabolizar el alcohol) por lo que, al no poder metabolizar rápidamente, se acumula mayor cantidad de éste en la sangre, por eso, aunque tomes lo mismo que tomabas cuando tenías 20, hoy ya no se procesa igual.

Por lo general tendemos a bajar nuestro consumo de alcohol conforme pasan los años, pero si las personas lo siguen consumiendo de la misma forma te vas a topar con unas 200 condiciones médicas que van a empeorar. Es momento de aceptar que ya no podemos enfiestar como antes, tenemos que tomar medidas para tener una mejor calidad de vida en el futuro, sigamos divirtiéndonos, pero con mayor conciencia, si no… ¡el cuerpo nos va a cobrar la factura!

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

