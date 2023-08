¿Y la dignidad de Zoé?

Zoé Robledo, director del IMSS y suspirante cancelado a la gubernatura de Chiapas, en un acto de ¿sobrevivencia? “destapó” a la sobrina de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la diputada federal Manuela Obrador Narváez, quien se lanza como corcholata local a contender por el puesto que él tanto anhelaba.

Cuando López Obrador anunció que Zoé no iba por la candidatura de Morena a la entidad, se pensó que podía deberse a su desaseada administración del IMSS. Ello coronado por la tragedia del elevador del Instituto en Playa del Carmen donde falleció una menor de edad. Pero no, no lo “bajó” ese elevador o los accidentes ocurridos en otros ascensores del Seguro (todos, por cierto, por falta de mantenimiento). Lo que le arrebató la candidatura fue la sobrina del mandatario federal. Sí, en la 4t, los parientes están antes que los pacientes.

Lo que sucedió con Zoé debiera recordarles a todos los miembros de Morena que sus posibilidades de participar están determinadas por López Obrador. Poco o nada importa el trabajo —bueno o malo— realizado. Tampoco importa si son o no reconocidos en su tierra (tal como fue la experiencia de Ricardo Mejía Berdeja por su paso por la 4t).

Con el destape de Manuela, queda demostrado que aquello de “yo no tengo amigos, tengo compañeros de lucha”, o que “el nepotismo y el amiguismo no tendrán cabida en mi gobierno”, son frases vacías.

Y así, Zoé organizó un evento con militantes de Morena en Chiapas para destapar a Manuela. Posiblemente son las estructuras electorales que él había preparado para sí, las que ahora pone al servicio de la sobrina del presidente AMLO.

Así, Zoé no solo perdió Chiapas por la situación en que tiene al IMSS o debido a la posibilidad de que quede como titular del ejecutivo federal una familiar del presidente. Perdió porque puso su dignidad de alfombra. Podía haber terminado el sexenio en el IMSS sin volver a Chiapas, siendo un testigo (vociferante o callado) del nepotismo de López Obrador. Podía haber enfocado su tiempo en ser el mejor director del Seguro Social del que se tenga memoria y entonces comenzar a reconstruir su carrera política en su terruño, pensando en el 2030. Pero optó por convertirse en el altavoz, en el mensajero… Porque a nadie convence que él fue quien quiso destapar a Manuela Obrador. Se entiende de dónde salió la orden para sembrar esa corcholata.

Algunos consideran la acción de Zoé como una estrategia para continuar en el juego político, otros como un acto supremo de institucionalidad (los morenistas no conocen de eso), lo cierto es que solo se trató de un acto donde demostró que sí, que la dignidad la tiene perdida.

Lo que es más, en el evento le pidió a la sobrina de López Obrador recorrer Chiapas para explicar “qué es el Obradorismo”. Valdría la pena saber si esa explicación incluye la bipolaridad entre lo que se dice y se hace en el movimiento guinda. El nepotismo por bandera (ella es la exponente ideal) y la opacidad como la “situación ideal”.

Zoé Robledo prefirió perder su dignidad. Triste realidad para quien sí pudo haber pugnado por hacer las cosas mejor. Y no me refiero solo a Manuela, sino por el tiempo que estando en el IMSS el servicio pudo haber mejorado, pero decayó.

La dignidad fue olvidada por Zoé, todo por agradar al inquilino de Palacio. No hay nada más que decir.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL