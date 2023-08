Última foto de agosto

Sigue siendo sorpresivo, y también fascinante, ver el caso de los Marineros de Seattle superando a los dos durísimos equipos texanos.

Al momento, su liderato exactito con un juego de diferencia sobre los campeones Astros de Houston, y los reforzados Rangers de Texas, es producto de sus tres victorias “marinas” consecutivas al momento, nada más que con nueve de sus 10 últimos juegos con éxito.

Saben jugar pelota estudiada los de Seattle, pues tienen menor diferencial de carreras que los Rangers, y éstos ahora líderes tienen idéntica marca de 37-28, tanto en casa como en calidad de visitantes, ahí sí cabe mencionar que los espaciales de Houston muestran un 40-27 en patio ajeno.

Estando en esta época tan “revuelta”, donde vemos a unos Yankees de Nueva York con marca perdedora (63-68) en el frío sótano de su División, donde unos Orioles de Baltimore frescos, y con potente juventud, lideran sobre unos Rayos de Tampa, quienes parecían ungidos para llevarse los laureles en ese sector.

También a unos Mellizos de Minnesota con sus méritos propios, en una División Central también de la Americana, donde todos los restantes equipos han tenido éxitos importantes en épocas nada lejanas, y ahora los mismos Medias Blancas de Chicago ya reconocen la necesidad de prácticamente una reconstrucción.

Es ahí donde toma valor lo de los Marineros de Seattle, pues dirigidos por Scott Servais, cuentan con un tremendo aporte de un peloterazo como Julio Rodríguez, quien, a sus 22 años, esperemos no se altere esa tremenda calidad aportando 149 imparables, en estos 125 juegos de lo que va en 2023, donde ha bateado 23 vuelacercas y producido 84 carreras (con sus 143 ponches), con muy meritorios 35 robos de base.

Con un orden al bate “dominguero”, el cual incluye a J.P. Crawford, Julio Rodríguez, Eugenio Suárez, Cal Raleigh, Teoscar Hernández, Ty France, Dominic Canzone, Cade Marlowe y Josh Rojas, quizá no les darían mucha proyección, pero si Luis Castillo (11-7, 3.01) te tira pelota de sólo cinco imparables en su apertura, tienes buenas chances de ganarlo a un Kansas City no tan muerto.

Y es ahí en el mencionado line up donde se tiene mérito, pues no tienes tantos nombres “de relumbrón”, pero el equipo marítimo juega con mucha garra, insistiendo, como para apartar de los dos fuertes texanos el liderato, estamos hablando de no cualquier cosa.

No podemos dar un cuadro preciso de si hoy pueden ser aspirantes los Marineros de Seattle, tan sólo subrayar cómo estos equipos, sin duda, alegran la competencia justo al entrar al mes de las definiciones: septiembre.

Hablando de esas definiciones, la Liga Nacional tiene un probable cierre con final de fotografía… en los comodines.

Los lideratos divisionales están casi labrados en piedra con Bravos, Dodgers y Cerveceros (en ese orden) aunque la lucha por los tres boletos de comodín está para seis equipos donde hoy Filadelfia, Chicago y Arizona están, pueden tener a San Francisco, Cincinnati o Miami.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

COLABORADOR

@ALEJOU

PAL