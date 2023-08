Batidillo opositor

Actualmente las “oposiciones” que conozco en Venezuela y México, tratan de forjar en resultados sólidos sus estrategias, pero además de tener cúpulas muy endebles, se muestran como cáscaras de huevo, transparentes y muy frágiles. Sus columnas se mueven de un lado a otro tratando de atrapar un mal temporal, pero poco innovan y se quiebran muy fácilmente. Nacen y renacen entre ellos mismos, la endogamia reparte los cargos una y otra vez, se centrifugan y se auto consumen espetando, pero nunca creando. Sus ideologías comprenden porciones limitadas de sus historias partidistas y se reparten las demás piezas según el mando al que se centren en atacar. Ahí su complejidad, que es nula y desde una inexistente voz autocrítica hacen que dialogan, pero solo responden a las estrategias del poder. Son así, como un eco que viaja como respuesta desde el trono y choca con los mismos golpes que reciben.

En Venezuela, el “sistema opositor” no dejó de ser un conjunto de reglas y pautas totalmente automatizadas sin ejecución hasta el día de hoy. Algunos intentos subieron de nivel incorporando procesos que inmiscuían directamente a la población, horrorizando las redes sociales y quizás parecían dar uno que otro resultado. La verdad es que se han diluido en cada período y han hecho más daño del que sus efímeras campañas permitieron. Hoy, la esperanza renace casi tres décadas después, en la voz de una mujer que por primera vez usa un lenguaje independiente y no se mezcla con la comidilla del día. María Corina Machado, actual candidata de la oposición venezolana, no solo tiene años especializando su proyecto de país, sino que al fin ha entendido que, en el modo de bandita opositora del chisme y de respuesta a la agenda repetitiva del régimen, el capital puede escapársele de las manos en semanas. En México, guardando las distancias, en el último sexenio, lo que se respira es la misma calidad de mensajes y la misma ceguera, la de una fotografía fuera de foco que contrataca sin fondo, en detrimento de las preocupaciones de quienes les apoyan. Ambos países tienen historias y mandatos distintos, pero en lo que más se asemejan hoy, es en la mediocridad de las oposiciones.

En algunos de los países de América Latina que pasan de una ideología a otra entre períodos, al menos que sean robados por regímenes autoritarios y dictaduras, como es el caso venezolano, quien gana el poder ha sido opositor alguna vez y ha tenido que estructurar campañas invencibles con originalidad y supremo control. Este cambio de turnos que estamos observando entre eternos enemigos, se burla de los votantes en una sociedad desigual y por lo tanto polarizada, incapaz de discernir más allá de las enormes necesidades individuales. Es así como el poder va de una mano a otra a un costo enorme porque los encargados no han podido sentarse en una mesa a idear una propuesta de país que cale en la mente de los que más lo necesitan y que prolonguen un horizonte de esperanzas. Esto no sería grave si no citaran la palabra “democracia” cada vez que intentan hablar, pues es el mismo poder en turno, con su lenguaje, bueno o malo, el que les provee los guiones, les promociona, les elige para contender, les agrupa y disuelve en el batidillo de mensajes que no logran articular ni de manera hablada. Quizás la razón del fracaso discursivo de nuestras oposiciones radique en el sistema en que se pretenden enraizar nuestras democracias.

No se trata solo de la voluntad de una persona y cuan asertiva y genial pueda ser, se necesita un equipo especializado que entienda al país, su lenguaje, sus tonos, sus actuales necesidades por región, un manejo del lenguaje que decante la cantidad absurda de mensajes que se pueden ahorrar con el dinero de los contribuyentes y partidos. Un rompecabezas complejo que audite y ejecute a la vez. Se necesita gente al frente que sepa leer y escribir, analizar y redondear una idea con sentido común. El lenguaje publicitario tampoco es que sea una ciencia indescifrable y un oficio de pocos.

Las claves que definen la identidad de una oferta electoral se materializan cuando al menos las palabras corresponden con la historia de los candidatos y el intercambio preciso de sus ideas. La comunicación es el cimiento de un resultado en las urnas y debe romper el privilegio secular de los que nunca han visto más allá de sus diminutos alcances y enormes privilegios y esto vale en democracia, para todos los bandos.

POR MARÍA CECILIA GHERSI PICÓN.

HTTP://MACHIXBLUE.BLOGSPOT.COM/

TWITTER: @MACHIXBLUE

PAL